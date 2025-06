I titoli dei principali quotidiani sulla squadra granata: la pista Sanabria-Nzola, la polemica di Rodriguez e i gol di Adams

Tuttosport

Sanabria verso Pisa. Per il Toro idea Nzola

Per sostituire il paraguayano che piace alla neopromossa, i granata tornano sulla punta che rientra alla Fiorentina dopo il prestito al Lens.

Al via gli abbonamenti dopo il caso Vanoli

Prezzi ritoccati verso l’alto ma con due gare di Coppa Italia a un euro se il Toro batte il Modena.

Rodriguez la polemica a scoppio ritardato

«Un anno fa non fecero nulla per trattenermi. Non mi hanno neanche salutato: ed ero il capitano! Mai vissuta in carriera una situazione così».

Under 18, c’è il Cesena sulla strada verso la finale

Alle 17.30 la semifinale sul neutro di Latina: la squadra di Michele Vegliato insegue il sogno tricolore.

La Stampa

Il Toro ci riprova con il Lipsia per Elmas. Ma intanto pure Adams può salutare

Attacco granata da rifare, il ds Vagnati pensa ancora a vecchi obiettivi come Simeone, Ngonge e Ikoné.

La Gazzetta dello Sport

Toro, un futuro all’attacco. Tante soluzioni con lo scozzese

Il progetto di Baroni e il ritorno di Zapata offrono diverse opzioni anche a Ché.