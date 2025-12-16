Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal rinnovo di Vlasic alla conferma della difesa a tre
Tuttosport
Mai così Vlasic, rinnovo fino al ’28
Cairo ha una predilezione per NiKola: “Quando gira lui è uno spettacolo”. Già pronto il nuovo contratto: sarà ufficializzato in lega il prossimo anno
Difesa a tre: avanti! Baroni non rischia
Dalla gara con il Sassuolo non ci saranno Coco e Masina
Si, Israel è un caso. Di nuovo retrocesso dopo appena 11 mesi
Già a gennaio allo Sporting aveva perso il posto da titolare. Baroni: “Adesso deve ritrovare serenità”
La Stampa
“Petrachi, scelta giusta. Con Simeone-Zapata il Toro può svoltare”
Vives: “Vietato sbagliare contro il Sassuolo per respirare un’aria migliore: adesso servirebbero 3-4 risultati consecutivi. Non si può mollare”
La Gazzetta dello Sport
Gemelli diversi
Tecnica e carattere. Con Adams e Simeone è un Toro di qualità