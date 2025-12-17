Toro.it

Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’interesse di Andrea Carboni e i 73 anni di Graziani

Tuttosport

Toro in difesa rispunta Carboni

Il primo obbiettivo di Petrachi per il mercato di gennaio è rinforzare la difesa: contatti con il Monza per il centrale mancino, che era già stato seguito in passato.

Petrachi segue pure Kofler

Ha 20 anni, ma da due stagioni è protagonista in B col Sudtirol, in Serie A piace anche al Cagliari.

Graziani: “Con Pupi bastava uno sguardo”

L’ex centravanti granata ha festeggiato i 73 anni ricordando le stagioni al Toro e il Mondiale vinto nel 1982.

La Stampa

Toro, un patto sotto l’albero

Cena degli auguri al Filadelfia per i granata che si preparano a sfidare il Sassuolo, Baroni chiede continuità alla squadra e vuole superare un tabù che resiste dal 2016.

Andrea Carboni fa segno ok
Primo piano di Andrea Carboni del Monza – www.toro.it

home

ultimo aggiornamento: 17-12-2025

