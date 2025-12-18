Toro.it

Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla possibile partenza di Israel e la mostra su Meroni

Tuttosport

Porta Toro altra svolta, sondaggio per Turati

Dopo la promozione di Paleari titolare, il club granata si guarda attorno anche per capire se Israel potrà partire a Gennaio.

Il museo del Toro al Fila “Ora si potrà realizzare”

Beccaria: “Proficui incontri con il sindaco Lo Russo e l’assessore regionale allo Sport, Bongioanni“.

Gigi Meroni artista già a 15 anni, in mostra foulard, disegni, dipinti

Il museo della Seta di Como ospita le sue creazioni: Merito dell’amico Brenna:” Ho realizzato un sogno”.

La Stampa

Toro, difesa a pezzi, Maripan il baricentro in una linea inedita

Baroni con i giocatori contati nella sfida contro il Sassuolo.

Un’amicizia nata dal dolore

Alla mostra su Meroni l’abbraccio commovente tra Maria, la sorella del campione del Toro, e Romero, alla guida dell’auto che uccise il granata nel ’67: due vite segnate e un legame sincero creato dopo un lungo silenzio.

La Gazzetta dello Sport

Da Superga ai musei: Simeone e il granata amore a prima vista

La pace e la magia provate sul Colle degli invincibili, la cultura e il vitello tonnato: la punta si sente a casa.

Franco Israel of Torino FC looks on during warm up prior to the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.
