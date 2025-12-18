Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla possibile partenza di Israel e la mostra su Meroni
Tuttosport
Porta Toro altra svolta, sondaggio per Turati
Dopo la promozione di Paleari titolare, il club granata si guarda attorno anche per capire se Israel potrà partire a Gennaio.
Il museo del Toro al Fila “Ora si potrà realizzare”
Beccaria: “Proficui incontri con il sindaco Lo Russo e l’assessore regionale allo Sport, Bongioanni“.
Gigi Meroni artista già a 15 anni, in mostra foulard, disegni, dipinti
Il museo della Seta di Como ospita le sue creazioni: Merito dell’amico Brenna:” Ho realizzato un sogno”.
La Stampa
Toro, difesa a pezzi, Maripan il baricentro in una linea inedita
Baroni con i giocatori contati nella sfida contro il Sassuolo.
Un’amicizia nata dal dolore
Alla mostra su Meroni l’abbraccio commovente tra Maria, la sorella del campione del Toro, e Romero, alla guida dell’auto che uccise il granata nel ’67: due vite segnate e un legame sincero creato dopo un lungo silenzio.
La Gazzetta dello Sport
Da Superga ai musei: Simeone e il granata amore a prima vista
La pace e la magia provate sul Colle degli invincibili, la cultura e il vitello tonnato: la punta si sente a casa.