Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sui lavori in corso al Robaldo e la posizione di Baroni

Tuttosport

“Robaldo pronto a gennaio” invece no: Toro, i soliti ritardi

Cairo aveva promesso la fine dei lavori per l’inizio del 2026, ma la palazzina del centro sportivo per il vivaio non è ancora ultimata. Lo sarà a marzo?

Toro, brividi invernali Baroni resta sotto esame

Il rendimento gravemente insufficiente della squadra, la rimozione di Vagnati, la contestazione dei tifosi: la vittoria sulla Cremonese non deve illudere. Cairo pretende una risalita in classifica.

Il ritorno del vero Zapata fa bene anche a Simeone

Ora che è rinato, il colombiano è uno stimolo per l’argentino: ballottaggio.

La Stampa

Toro, 60 milioni scivolati in panchina Casadei simbolo dei valori rovesciati

Nell’ultima partita di campionato la valutazione complessiva dei titolari era inferiore a quella delle riserve, l’ex centrocampista del Chelsea escluso due volte di fila ma Baroni pensa di schierarlo contro il Sassuolo.

La Gazzetta dello Sport

Tre uomini e una maglia

Toro all’assalto, Casadei sprinta su Gineitis e Anjorin.