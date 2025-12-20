Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul rientro in lista di Sazonov e sul Sassuolo
Tuttosport
Baroni scongela Sazonov
Il georgiano convocato per il Sassuolo, “Taglio” temporaneo per Coco. Il tecnico: “Mercato? Io e Petrchi abbiamo le idee chiare”
Mercato? Io e Petrachi abbiamo le idee chiare
Non basta il successo contro la Cremonese. Per essere più tranquillo Baroni chiede concentrazione alla squadra e rinforzi alla società: “Con il ds ho un confronto continuo”
Sropresa Sazonov è in lista
Emergenza difensiva: il Toro decide di reintegrare il georgiano. Escluso temporaneamente Coco
“Adams può diventare uno dei migliori della A”
Simone Tiribocchi loda lo scozzese: “Nei movimenti mi rivedo in lui”
La Stampa
Toro, arriva l’ora dei bomber. L’attacco diventa l’arma in più
Domani i granata sfidano il Sassuolo e per la prima volta Baroni può davvero scegliere. Simeone, Zapata e Adams stanno bene e scatta il gioco delle coppie per fare più gol
Baroni vuole combattere i cali di tensione
Toro in campo contro il Sassuolo
La Gazzetta dello Sport
La carta in più
Qualità da Toro. Ngonge è pronto, Baroni lo spinge “Ci arricchisce”