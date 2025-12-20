Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul rientro in lista di Sazonov e sul Sassuolo

Tuttosport

Baroni scongela Sazonov

Il georgiano convocato per il Sassuolo, “Taglio” temporaneo per Coco. Il tecnico: “Mercato? Io e Petrchi abbiamo le idee chiare”

Non basta il successo contro la Cremonese. Per essere più tranquillo Baroni chiede concentrazione alla squadra e rinforzi alla società: “Con il ds ho un confronto continuo”

Sropresa Sazonov è in lista

Emergenza difensiva: il Toro decide di reintegrare il georgiano. Escluso temporaneamente Coco

“Adams può diventare uno dei migliori della A”

Simone Tiribocchi loda lo scozzese: “Nei movimenti mi rivedo in lui”

La Stampa

Toro, arriva l’ora dei bomber. L’attacco diventa l’arma in più

Domani i granata sfidano il Sassuolo e per la prima volta Baroni può davvero scegliere. Simeone, Zapata e Adams stanno bene e scatta il gioco delle coppie per fare più gol

Baroni vuole combattere i cali di tensione

Toro in campo contro il Sassuolo

La Gazzetta dello Sport

La carta in più

Qualità da Toro. Ngonge è pronto, Baroni lo spinge “Ci arricchisce”