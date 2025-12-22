Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul momento d’oro di Vlasic e la prestazione difensiva

Tuttosport

Di nuovo San Nikola e il Toro si fa il regalo di Natale

Sassuolo battuto con merito: Vlasic ancora decisivo, la vittoria prima del 25 dicembre mancava da 9 anni.

“Il migliore Vlasic? Sì, però in difesa!”

Il croato va oltre il gol: “Non avevamo mai giocato così bene in fase arretrata, da mezzala ho più compiti difensivi”. Simeone: “Ora vinciamo con il Cagliari”.

Tameze e Maripan: il muro Adams-Simeone, bollicine

Zapata lotta ma sbaglia mira. Ismajli è impeccabile Doig disastroso, Cheddira-Laurienté mai pericolosi.

“Marianucci è da Toro” Ma basta coi prestiti puri

Petrachi: “Buon difensore, molto interessante. Però non voglio prendere giocatori di passaggio”.

La Stampa

Scatto Toro

In casa del Sassuolo arriva il secondo successo di fila, gioco e qualità, Baroni: “Contento per la prestazione”.

Vlasic, il jolly ci ha preso gusto “adesso sto bene e si vede”

Il numero 10 ancora decisivo: quarto gol nelle ultime cinque sfide.

Toro, la difesa regge con il Sassuolo “Abbiamo capito cosa vuole Baroni”

L’inedita retroguardia con Tameze e Maripan non ha concesso alcuna chance ai neroverdi.

La Gazzetta dello Sport

Colpo Toro Sassuolo domato

Adams e Simeone al top Vlasic è decisivo altro, squillo granata.