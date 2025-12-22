Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul momento d’oro di Vlasic e la prestazione difensiva
Tuttosport
Di nuovo San Nikola e il Toro si fa il regalo di Natale
Sassuolo battuto con merito: Vlasic ancora decisivo, la vittoria prima del 25 dicembre mancava da 9 anni.
“Il migliore Vlasic? Sì, però in difesa!”
Il croato va oltre il gol: “Non avevamo mai giocato così bene in fase arretrata, da mezzala ho più compiti difensivi”. Simeone: “Ora vinciamo con il Cagliari”.
Tameze e Maripan: il muro Adams-Simeone, bollicine
Zapata lotta ma sbaglia mira. Ismajli è impeccabile Doig disastroso, Cheddira-Laurienté mai pericolosi.
“Marianucci è da Toro” Ma basta coi prestiti puri
Petrachi: “Buon difensore, molto interessante. Però non voglio prendere giocatori di passaggio”.
La Stampa
Scatto Toro
In casa del Sassuolo arriva il secondo successo di fila, gioco e qualità, Baroni: “Contento per la prestazione”.
Vlasic, il jolly ci ha preso gusto “adesso sto bene e si vede”
Il numero 10 ancora decisivo: quarto gol nelle ultime cinque sfide.
Toro, la difesa regge con il Sassuolo “Abbiamo capito cosa vuole Baroni”
L’inedita retroguardia con Tameze e Maripan non ha concesso alcuna chance ai neroverdi.
La Gazzetta dello Sport
Colpo Toro Sassuolo domato
Adams e Simeone al top Vlasic è decisivo altro, squillo granata.