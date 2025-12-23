Toro.it

Ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: il Toro punta Marianucci e Carboni, Sala entra nel CdA della Fondazione Filadelfia

Tuttosport

Marianucci e Carboni: avanti

“Petrachi ha ribadito ai campani quanto detto a Reggio Emilia: no a un prestito secco del centrale dell’Under 21. Si tratta sul riscatto. Appuntamento con il Monza, Burdisso valuta eventuali offerte per Carboni”.

Stadio al Toro? Lavoriamo

“Nominato il CdA della Fondazione Filadelfia: Claudio Sala rappresenta la Regione. Il sindaco: “Juve? Spero sempre in un presidente-tifoso

Vlasic, no del Toro al Monaco

“I biancorossi lo avrebbero voluto a gennaio, ma Cairo e Petrachi lo hanno blindato: non partirà. Vlasic resta e rinnova: pronto il nuovo contratto con adeguamento”.

Gazzetta dello Sport

Toro che attacco

“Gol, intesa e vittorie, le punte rilanciano la rimonta granata. Zapata, Adams e Simeone, più Vlasic che dirige hanno segnato assieme 12 reti su 16”.

La Stampa

Numero 1 sulla maglia e tra gli imbattuti. Il Toro si gode la favola di Paleari

“Il portiere è tra i segreti della risalita granata, con lui raddoppia la media punti. E’ il portiere con la più alta percentuale di partite con la porta inviolata, il 57 per cento, con 4 volte su 7”.

Speranza granata

“Sala entra nella Fondazione Filadelfia, riparte il progetto per il museo. Si tratta per ora di un passaggio burocratico, ma determinante per ripartire”.

Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.

La rassegna stampa di oggi, lunedì 22 dicembre 2025