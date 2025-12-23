Ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: il Toro punta Marianucci e Carboni, Sala entra nel CdA della Fondazione Filadelfia

Tuttosport

Marianucci e Carboni: avanti

“Petrachi ha ribadito ai campani quanto detto a Reggio Emilia: no a un prestito secco del centrale dell’Under 21. Si tratta sul riscatto. Appuntamento con il Monza, Burdisso valuta eventuali offerte per Carboni”.

Stadio al Toro? Lavoriamo

“Nominato il CdA della Fondazione Filadelfia: Claudio Sala rappresenta la Regione. Il sindaco: “Juve? Spero sempre in un presidente-tifoso“

Vlasic, no del Toro al Monaco

“I biancorossi lo avrebbero voluto a gennaio, ma Cairo e Petrachi lo hanno blindato: non partirà. Vlasic resta e rinnova: pronto il nuovo contratto con adeguamento”.

Gazzetta dello Sport

Toro che attacco

“Gol, intesa e vittorie, le punte rilanciano la rimonta granata. Zapata, Adams e Simeone, più Vlasic che dirige hanno segnato assieme 12 reti su 16”.

La Stampa

Numero 1 sulla maglia e tra gli imbattuti. Il Toro si gode la favola di Paleari

“Il portiere è tra i segreti della risalita granata, con lui raddoppia la media punti. E’ il portiere con la più alta percentuale di partite con la porta inviolata, il 57 per cento, con 4 volte su 7”.

Speranza granata

“Sala entra nella Fondazione Filadelfia, riparte il progetto per il museo. Si tratta per ora di un passaggio burocratico, ma determinante per ripartire”.