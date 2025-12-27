Ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: focus sul Cagliari e sul calciomercato
Tuttosport
Toro, voglia di rimonta made in Italy
Ore 15, assalto al Cagliari. Le mosse di Baroni e Petrachi
Baroni: “Lo spirito Toro per portare la freccia in su”
Le vittorie con Cremonese e Sassuolo non bastano, con il Cagliari il tecnico chiede alla squadra continuità
La difesa insegue l’8° clean sheet
Per la retroguardia è un esame: finora è mancata la continuità di prestazione e concentrazione
Gli occhi del Toro puntati su Barbieri
I granata cercano rinforzi anche sulle corsie laterali. Biraghi potrebbe andare via nel mercato di gennaio
Gazzetta dello Sport
Toro all’assalto, riecco Simeone e Baroni spinge “futuro ambizioso”
Il Cholito torna titolare, il tecnico da la carica: “Voglio vedere la mentalità che stiamo costruendo”
La Stampa
Toro, la prova del tifo. Oltre 23mila persone per l’ultima dell’anno
Stadio pieno per la partita di oggi pomeriggio contro il Cagliari. I granata vogliono una vittoria per fare definitivamente pace
Toro, la continuità passa dai gol: Baroni chiede aiuto a Simeone