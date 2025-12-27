Ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: focus sul Cagliari e sul calciomercato

Tuttosport

Toro, voglia di rimonta made in Italy

Ore 15, assalto al Cagliari. Le mosse di Baroni e Petrachi

Baroni: “Lo spirito Toro per portare la freccia in su”

Le vittorie con Cremonese e Sassuolo non bastano, con il Cagliari il tecnico chiede alla squadra continuità

La difesa insegue l’8° clean sheet

Per la retroguardia è un esame: finora è mancata la continuità di prestazione e concentrazione

Gli occhi del Toro puntati su Barbieri

I granata cercano rinforzi anche sulle corsie laterali. Biraghi potrebbe andare via nel mercato di gennaio

Gazzetta dello Sport

Toro all’assalto, riecco Simeone e Baroni spinge “futuro ambizioso”

Il Cholito torna titolare, il tecnico da la carica: “Voglio vedere la mentalità che stiamo costruendo”

La Stampa

Toro, la prova del tifo. Oltre 23mila persone per l’ultima dell’anno

Stadio pieno per la partita di oggi pomeriggio contro il Cagliari. I granata vogliono una vittoria per fare definitivamente pace

Toro, la continuità passa dai gol: Baroni chiede aiuto a Simeone