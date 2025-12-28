Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sconfitta contro il Cagliari e i rinforzi nel mercato di gennaio
Tuttosport
”Ci sono mancati i gol, non tutto è negativo”
Il Cholito recita il mea culpa: “Dovevo fare meglio su quel colpo di testa”.
Bene Vlasic, 4a rete di fila ma Lazaro &C. Abboccano
Il terzino perde Prati sull’1-1. Gineitis, Asllani, Maripan e Ismajli lasciano strada a Kilicsoy: e il turco segna.
”Ho fiducia nel tecnico, i rinforzi? Non subito”
Dopo la partita summit di 2 ore tra Cairo, Petrachi e Baroni.
Baroni choc, altro flop Petrachi, ora ribalta questo oro moscio!
Solita mediocrià, dal “cairismo” alle responsabilità dell’allenatore, segna Vlasic, poi la difesa fa acqua: il Cagliari vince con Prati-Kilicsoy.
La Stampa
Simeone: “Al Toro è mancato il gol, dispiaciuto solo per il risultato”
Il bomber granata, in campo per tutto il match contro il Cagliari, non segna da 55 giorni e l’attacco ne soffre.
Toro ribaltato
Brusco risveglio dei granata battuti in casa dal Cagliari in piena emergenza (8 assenti), stavolta Vlasic non basta e riesplode la contestazione.
La Gazzetta dello Sport
Festa Cagliari il Toro si ferma
Perla di Kilicsoy, i granata spreconi non fanno il tris.