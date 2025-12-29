Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul mercato, diversi giocatori possono lasciare la squadra
Tuttosport
Baroni-Ngonge nuovi fallimenti. Cairo, vecchia solfa
L’allenatore cambia moduli e giocatori solo per peggiorare, il belga è già sul mercato, il presidente irrita i tifosi con parole insostenibili
Cairo, le solite parole. E la contestazione non finisce
Sul mercato il presidente si rifugia ciclicamente dietro promesse vaghe. Un anno fa al Toro serviva disperatamente una punta, ma poi arrivò Salama
Il Toro di Baroni. Dopo 5 mesi, inno all’incompiutezza
Peggior difesa della A, al massimo 2 vittorie di fila, blackout ripetuti, poca personalità, gioco mediocre
Toro, Ngonge è un caso. Ora si valutano le offerte
Il Napoli, padrone del cartellino, si interroga sul prestito. Marianucci, duello aperto con la Cremonese
In attesa di rinforzi in difesa. Coco potrà esserci a Verona
Mercoledì il centrale giocherà l’ultima gara, poi tornerà in Italia. Domenica la partita al Bentegodi
La Stampa
Casadei fuori dai radar. Può lasciare il Toro dopo 4 panchine di fila
Il centrocampista arrivato un anno fa ha perso il posto da titolare
Il Toro cambia pelle. Idea Nicolussi Caviglia. La Lazio tenta Casadei
Lotito offre in cambio Belahyane. Petrachi insiste su Marianucci
La Gazzetta dello Sport
Ripartenza Toro
Verona e Udinese per correre di nuovo. Ma servono i gol
…per correre di nuovo…