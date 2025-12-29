Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul mercato, diversi giocatori possono lasciare la squadra

Tuttosport

Baroni-Ngonge nuovi fallimenti. Cairo, vecchia solfa
L’allenatore cambia moduli e giocatori solo per peggiorare, il belga è già sul mercato, il presidente irrita i tifosi con parole insostenibili

Cairo, le solite parole. E la contestazione non finisce
Sul mercato il presidente si rifugia ciclicamente dietro promesse vaghe. Un anno fa al Toro serviva disperatamente una punta, ma poi arrivò Salama

Il Toro di Baroni. Dopo 5 mesi, inno all’incompiutezza
Peggior difesa della A, al massimo 2 vittorie di fila, blackout ripetuti, poca personalità, gioco mediocre

Toro, Ngonge è un caso. Ora si valutano le offerte
Il Napoli, padrone del cartellino, si interroga sul prestito. Marianucci, duello aperto con la Cremonese

In attesa di rinforzi in difesa. Coco potrà esserci a Verona
Mercoledì il centrale giocherà l’ultima gara, poi tornerà in Italia. Domenica la partita al Bentegodi

La Stampa

Casadei fuori dai radar. Può lasciare il Toro dopo 4 panchine di fila
Il centrocampista arrivato un anno fa ha perso il posto da titolare

Il Toro cambia pelle. Idea Nicolussi Caviglia. La Lazio tenta Casadei
Lotito offre in cambio Belahyane. Petrachi insiste su Marianucci

La Gazzetta dello Sport

Ripartenza Toro
Verona e Udinese per correre di nuovo. Ma servono i gol

Cyril Ngonge of Torino FC
