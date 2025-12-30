Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: spunta Coppola per il mercato in entrata, Aboukhlal pronto a partire

Tuttosport

Difesa Toro, spunta Coppola

Il centrale ex-Verona potrebbe lasciare il Brighton per ritrovare il suo vecchio allenatore Baroni, il ds Petrachi ha già mosso i primi passi per riportarlo in Italia

Aboukhlal scaricato, deve dire di sì al Nantes

Il jolly offensivo può tornare in Francia, sta valutando la proposta. Con Baroni non ha mai brillato. Il marocchino dovrà accettare l’ultima in classifica della Ligue 1

Un’ala in meno, un esterno in più

Petrachi cerca anche un esterno difensivo, nel caso dovesse partire anche Ngonge potrebbe arrivare un terzino, occhio al nome di Barbieri della Cremonese

La rabbia di Baroni “Basta subire gol così!”

Il Toro, con il Verona, non potrà permettersi un altro passo falso. Il tecnico si è già confrontato con la squadra, ma lo farà anche oggi

Una primavera da Serie B, servono rinforzi di qualità

Mai come in questo momento la squadra di Baldino ha bisogno di un serio intervento sul mercato. In arrivo Rivas, terzino sinistro colombiano, dall’Atletico Nacional

La Gazzetta dello Sport

Due jolly per il Toro

Tameze spinge, Gineitis attacca. Quei tuttofare per rilanciarsi. Il francese difende e sa incidere, il lituano ha sempre più fiducia, Baroni punta sulla loro crescita

La Stampa

Aboukhlal re dei flop, il Toro manda via il “colpo” di Vagnati

Doveva essere il colpo ad effetto di un mercato estivo pirotecnico ed invece il Cobra sarà il primo a lasciare il Toro dopo il ritorno di Petrachi

Il Toro riparte dai giovani talenti, preso Rivas

Giovane sudamericano preso a costo zero. Aveva promesso un cambio di rotta e Gianluca Petrachi è stato di parola