Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: spunta Coppola per il mercato in entrata, Aboukhlal pronto a partire
Tuttosport
Difesa Toro, spunta Coppola
Il centrale ex-Verona potrebbe lasciare il Brighton per ritrovare il suo vecchio allenatore Baroni, il ds Petrachi ha già mosso i primi passi per riportarlo in Italia
Aboukhlal scaricato, deve dire di sì al Nantes
Il jolly offensivo può tornare in Francia, sta valutando la proposta. Con Baroni non ha mai brillato. Il marocchino dovrà accettare l’ultima in classifica della Ligue 1
Un’ala in meno, un esterno in più
Petrachi cerca anche un esterno difensivo, nel caso dovesse partire anche Ngonge potrebbe arrivare un terzino, occhio al nome di Barbieri della Cremonese
La rabbia di Baroni “Basta subire gol così!”
Il Toro, con il Verona, non potrà permettersi un altro passo falso. Il tecnico si è già confrontato con la squadra, ma lo farà anche oggi
Una primavera da Serie B, servono rinforzi di qualità
Mai come in questo momento la squadra di Baldino ha bisogno di un serio intervento sul mercato. In arrivo Rivas, terzino sinistro colombiano, dall’Atletico Nacional
La Gazzetta dello Sport
Due jolly per il Toro
Tameze spinge, Gineitis attacca. Quei tuttofare per rilanciarsi. Il francese difende e sa incidere, il lituano ha sempre più fiducia, Baroni punta sulla loro crescita
La Stampa
Aboukhlal re dei flop, il Toro manda via il “colpo” di Vagnati
Doveva essere il colpo ad effetto di un mercato estivo pirotecnico ed invece il Cobra sarà il primo a lasciare il Toro dopo il ritorno di Petrachi
Il Toro riparte dai giovani talenti, preso Rivas
Giovane sudamericano preso a costo zero. Aveva promesso un cambio di rotta e Gianluca Petrachi è stato di parola