Tuttosport
Il Toro punta su Belahyane, la Lazio su Ilic
Il serbo in vendita: è un pallino di Sarri e Lotito spinge per uno scambio di prestiti. Granata sul brasiliano David Ricardo.
Toro tra Belahyane e Ricardo
Petrachi tratta con gli agenti del laziale, mastino della mediana. Ai bianocelesti interessa Ilic, pallino di Sarri. Il ds pure in azione sul difensore del Botafogo
Vives: “Con Petrachi i giocatori migliorano”
L’ex centrocampista è stato nel Toro per 6 anni con il ds
I 50 anni dello scudetto e le 5 lezioni di quel Toro
La passione “messianica” di Pianelli, un progetto coerente, una società forte e radicata, lo zoccolo duro in campo e il rispetto dei sentimenti dei tifosi.
La Gazzetta dello Sport
Il Toro sulle punte. La svolta granata Adams, Simeone e Zapata sono pronti
Adesso Baroni può utilizzare tutti e tre gli attaccanti. A Verona serviranno i loro gol, Vlasic non è più solo
La Stampa
“Sogno l’Europa”. Ricardo, un jolly per la difesa del Toro
I granata rilanciano per il brasiliano che piace anche al Bologna