Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sullo scambio Belahyane-Ilic e su Ricardo

Tuttosport

Il Toro punta su Belahyane, la Lazio su Ilic

Il serbo in vendita: è un pallino di Sarri e Lotito spinge per uno scambio di prestiti. Granata sul brasiliano David Ricardo.

Toro tra Belahyane e Ricardo

Petrachi tratta con gli agenti del laziale, mastino della mediana. Ai bianocelesti interessa Ilic, pallino di Sarri. Il ds pure in azione sul difensore del Botafogo

Vives: “Con Petrachi i giocatori migliorano”

L’ex centrocampista è stato nel Toro per 6 anni con il ds

I 50 anni dello scudetto e le 5 lezioni di quel Toro

La passione “messianica” di Pianelli, un progetto coerente, una società forte e radicata, lo zoccolo duro in campo e il rispetto dei sentimenti dei tifosi.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro sulle punte. La svolta granata Adams, Simeone e Zapata sono pronti

Adesso Baroni può utilizzare tutti e tre gli attaccanti. A Verona serviranno i loro gol, Vlasic non è più solo

La Stampa

“Sogno l’Europa”. Ricardo, un jolly per la difesa del Toro

I granata rilanciano per il brasiliano che piace anche al Bologna

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 02-01-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, martedì 30 dicembre 2025