Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ritorno di Coco e il passaggio di Aboukhlal al Nantes
Tuttosport
Ricardo, giallo procure e il Toro balla in difesa
Petrachi tratta il centrale del Botafogo in prestito con diritto: intrigo tra agenti differenti. E il ds torna a muoversi anche per Ghilardi e Coppola.
Torna Coco in un reparto horror
Baroni potrà ricomporre il trio difensivo con Maripan e Ismajli, nessuna squadra ha subito più gol.
Aboukhlal più vicino al Nantes e Petrachi si muove per Vogt
Anche il Torino segue il giovane attaccante, rivelazione del calcio svizzero. Il Besiktas sonda Zapata.
La Stampa
Il Toro alla ricerca del vero Zapata Baroni aspetta i sui gol per svoltare
Il colombiano deciso a mettersi alle spalle un anno da dimenticare dopo il lunghissimo infortunio.
Toro, rivoluzione a centrocampo ecco Vergara, Belahyane e Prati
Casadei, Anjorin e Ilic possibili uscite, il club cerca un incontrista. Il Cagliari su Masina.
La Gazzetta dello Sport
Il ritorno di Coco
Grinta e muscoli, il Toro ritrova il suo uomo di ferro.