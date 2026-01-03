Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ritorno di Coco e il passaggio di Aboukhlal al Nantes

Tuttosport

Ricardo, giallo procure e il Toro balla in difesa

Petrachi tratta il centrale del Botafogo in prestito con diritto: intrigo tra agenti differenti. E il ds torna a muoversi anche per Ghilardi e Coppola.

Torna Coco in un reparto horror

Baroni potrà ricomporre il trio difensivo con Maripan e Ismajli, nessuna squadra ha subito più gol.

Aboukhlal più vicino al Nantes e Petrachi si muove per Vogt

Anche il Torino segue il giovane attaccante, rivelazione del calcio svizzero. Il Besiktas sonda Zapata.

La Stampa

Il Toro alla ricerca del vero Zapata Baroni aspetta i sui gol per svoltare

Il colombiano deciso a mettersi alle spalle un anno da dimenticare dopo il lunghissimo infortunio.

Toro, rivoluzione a centrocampo ecco Vergara, Belahyane e Prati

Casadei, Anjorin e Ilic possibili uscite, il club cerca un incontrista. Il Cagliari su Masina.

La Gazzetta dello Sport

Il ritorno di Coco

Grinta e muscoli, il Toro ritrova il suo uomo di ferro.

Saul Coco of Torino FC smiles prior to the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
ultimo aggiornamento: 03-01-2026

