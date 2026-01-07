Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul calciomercato e il ritorno di Casadei

Tuttosport

Toro, è un doppio esame per tre vale la conferma

Aboukhlal, Ilkhan, Casadei hanno convinto nel 3-0 sul Verona, devono ripetersi per dimostrare di meritarsi la maglia granata.

Ora tocca a Adams sbloccarsi

Contro il Lecce l’ultima gioia, nella scorsa stagione lo scozzese due volte a segno con i friulani.

In difesa il Toro rilancia Ricardo

Nuovi contatti tra il ds granata e il club brasiliano: si lavora sull’obbligo di riscatto. L’intesa con il giocatore è già stata trovata.

La Stampa

Casadei, casting per restare il Toro può cambiare idea

Il centrocampista rilanciato dal gol di Verona dopo 5 partite partendo dalla panchina, nella sfida di stasera contro l’Udinese contende il posto da titolare a Gineitis.

Occasione Toro: all’attacco dell’Europa, c’è l’offerta per Ricardo

Stasera l’Udinese. Chiesto anche Obrador del Benfica.

La Gazzetta dello Sport

Vlasic è la certezza Baroni con l’Udinese vuole conferme

Il croato guida la caccia la bis dopo il 3-0 al Verona Aboukhlal spinge per un’altra chance.

Cesare Casadei of Torino FC reacts during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 07-01-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, sabato 3 gennaio 2025