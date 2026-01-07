Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul calciomercato e il ritorno di Casadei
Tuttosport
Toro, è un doppio esame per tre vale la conferma
Aboukhlal, Ilkhan, Casadei hanno convinto nel 3-0 sul Verona, devono ripetersi per dimostrare di meritarsi la maglia granata.
Ora tocca a Adams sbloccarsi
Contro il Lecce l’ultima gioia, nella scorsa stagione lo scozzese due volte a segno con i friulani.
In difesa il Toro rilancia Ricardo
Nuovi contatti tra il ds granata e il club brasiliano: si lavora sull’obbligo di riscatto. L’intesa con il giocatore è già stata trovata.
La Stampa
Casadei, casting per restare il Toro può cambiare idea
Il centrocampista rilanciato dal gol di Verona dopo 5 partite partendo dalla panchina, nella sfida di stasera contro l’Udinese contende il posto da titolare a Gineitis.
Occasione Toro: all’attacco dell’Europa, c’è l’offerta per Ricardo
Stasera l’Udinese. Chiesto anche Obrador del Benfica.
La Gazzetta dello Sport
Vlasic è la certezza Baroni con l’Udinese vuole conferme
Il croato guida la caccia la bis dopo il 3-0 al Verona Aboukhlal spinge per un’altra chance.