Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla disfatta contro l’Udinese, ennesimo passo falso dei granata

Tuttosport

Disastro Toro. Ma lo fate apposta?

L’Udinese passa con Zaniolo ed Ekkelenkamp, poi gol di Casadei nel finale. Altro Ko in casa, come il Cagliari: ogni volta che i granata devono fare un salto di qualità, lo falliscono

Baroni al Mercato: “Mese da gestire”

“Non è la prima volta che falliamo il salto. Ora superare bene queste settimane: abbiamo le idee chiare”

Male Paleari e Simeone e Adams si mangia il 2-2

Njie da seconda punta non punge. E sta volta anche Vlasic incappa in una partita no. Coco in difficoltà, Casadei torna titolare e brilla, non solo per il gol

Toro, intesa con Obrador. Nuovo scatto marianucci

Altre trattative per il difensore del Napoli, in alternativa a Ricardo: 20 milioni di diritto, Ngonge di mezzo

La Stampa

Toro a picco

Errori e leggerezze granata, all’Udinese basta poco. Sblocca Zaniolo, poi Ekkelenkamp. Casadei gol: è tardi

Torino gelato

Le scelte di Baroni in attacco contro l’Udinese non ripagano: Ko in casa

La Gazzetta dello Sport

Colpo Udinese. Il Toro si ferma

Zaniolo non sbaglia e manda Ko i granata

Il Toro guarda avanti

Cairo: “Peccato quei gol ma si poteva pareggiare”