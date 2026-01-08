Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla disfatta contro l’Udinese, ennesimo passo falso dei granata
Tuttosport
Disastro Toro. Ma lo fate apposta?
L’Udinese passa con Zaniolo ed Ekkelenkamp, poi gol di Casadei nel finale. Altro Ko in casa, come il Cagliari: ogni volta che i granata devono fare un salto di qualità, lo falliscono
Baroni al Mercato: “Mese da gestire”
“Non è la prima volta che falliamo il salto. Ora superare bene queste settimane: abbiamo le idee chiare”
Male Paleari e Simeone e Adams si mangia il 2-2
Njie da seconda punta non punge. E sta volta anche Vlasic incappa in una partita no. Coco in difficoltà, Casadei torna titolare e brilla, non solo per il gol
Toro, intesa con Obrador. Nuovo scatto marianucci
Altre trattative per il difensore del Napoli, in alternativa a Ricardo: 20 milioni di diritto, Ngonge di mezzo
La Stampa
Toro a picco
Errori e leggerezze granata, all’Udinese basta poco. Sblocca Zaniolo, poi Ekkelenkamp. Casadei gol: è tardi
Torino gelato
Le scelte di Baroni in attacco contro l’Udinese non ripagano: Ko in casa
La Gazzetta dello Sport
Colpo Udinese. Il Toro si ferma
Zaniolo non sbaglia e manda Ko i granata
Il Toro guarda avanti
Cairo: “Peccato quei gol ma si poteva pareggiare”