Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulla sfida contro l’Atalanta
Tuttosport
Marianucci più Ricardo: Toro, doppia offerta
Trattativa no-stop col Napoli per il centrale conteso dalla Cremonese, pronta la proposta al Botafogo per l’acquisto a titolo definitivo del brasiliano. L’alternativa Carvalho.
Marianucci-Ricardo: doppia offerta Toro
Continua la ricerca di almeno un rinforzo in difesa. Petrachi rilancia per il brasiliano, ma resta viva anche l’alternativa per l’azzurrino, che nell’ultimo turno Conte è tornato a utilizzare.
Carvalho nuova pista in Portogallo
Doppio ruolo: mediano e difensore. Ha appena eliminato Mourinho. Nel Benfica piace il terzino Obrador.
Baroni a intermittenza. Toro con una difesa da B
La rosa ha lacune, ma il tecnico si complica la vita con scelte discutibili. “Lavoriamo per trovare soluzioni” lo ripete da agosto, già 30 gol subiti.
E l’Atalanta risponde con Krstovic, incubo granata
Verso la sfida di domani. Due gol al Bologna: il montenegrino non segnava dalla doppietta al toro di settembre.
La Stampa
Toro, Ricardo a tutti i costi, rilancio da sette milioni. Coppola: piano B in Premier
Vicino il difensore brasiliano, tra le alternative spunta il baby Obaretin
Toro, centrocampo da rifare. Baroni scopre l’emergenza
Domani a Bergamo senza Gineitis e Casadei, mentre Asllani resta sul mercato. Contro l’Atalanta ipotesi Tameze nel cuore dl gioco. Pochi ricambi anche in difesa.
La Gazzetta dello Sport
Il valzer delle punte
Zapata chiede spazio. Adams, dea nel mirino per scuotere il Toro