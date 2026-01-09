Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulla sfida contro l’Atalanta

Tuttosport

Marianucci più Ricardo: Toro, doppia offerta

Trattativa no-stop col Napoli per il centrale conteso dalla Cremonese, pronta la proposta al Botafogo per l’acquisto a titolo definitivo del brasiliano. L’alternativa Carvalho.

Marianucci-Ricardo: doppia offerta Toro

Continua la ricerca di almeno un rinforzo in difesa. Petrachi rilancia per il brasiliano, ma resta viva anche l’alternativa per l’azzurrino, che nell’ultimo turno Conte è tornato a utilizzare.

Carvalho nuova pista in Portogallo

Doppio ruolo: mediano e difensore. Ha appena eliminato Mourinho. Nel Benfica piace il terzino Obrador.

Baroni a intermittenza. Toro con una difesa da B

La rosa ha lacune, ma il tecnico si complica la vita con scelte discutibili. “Lavoriamo per trovare soluzioni” lo ripete da agosto, già 30 gol subiti.

E l’Atalanta risponde con Krstovic, incubo granata

Verso la sfida di domani. Due gol al Bologna: il montenegrino non segnava dalla doppietta al toro di settembre.

La Stampa

Toro, Ricardo a tutti i costi, rilancio da sette milioni. Coppola: piano B in Premier

Vicino il difensore brasiliano, tra le alternative spunta il baby Obaretin

Toro, centrocampo da rifare. Baroni scopre l’emergenza

Domani a Bergamo senza Gineitis e Casadei, mentre Asllani resta sul mercato. Contro l’Atalanta ipotesi Tameze nel cuore dl gioco. Pochi ricambi anche in difesa.

La Gazzetta dello Sport

Il valzer delle punte

Zapata chiede spazio. Adams, dea nel mirino per scuotere il Toro

Marco Baroni, head coach of Torino FC, gestures during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
