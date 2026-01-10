Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulla sfida contro l’Atalanta

Tuttosport

Toro-Baroni, ora o mai più

Stasera l’Atalanta: il tecnico deve dare un senso alla stagione

Toro: il solito galleggiare? Baroni, adesso o mai più

Granata troppo discontinui. Con l’Atalanta occorre un’impresa per dare un senso al campionato. L’allenatore sta perdendo consenso tra i tifosi

Toro-Zapata: si rischia un caso

Per il colombiano quella di Bergamo non è una partita come le altre. La quarta esclusione consecutiva potrebbe lasciare delle scorie

Tentativo per Prati, Ricardo: 5 milioni +1

Altro contatto con il Cagliari: offerti Asllani e Anjorin

La Stampa

Toro, tutti sotto esame

Stasera prova d’appello a Bergamo ma sul mercato è in arrivo la rivoluzione. Cairo: “Cerchiamo giovani di qualità”. L’ultima idea è Olusesi del Tottenham.

Toro, Baroni fissa l’obiettivo “Fare meglio dell’anno scorso”

Granata in casa dell’Atalanta dopo il brutto ko di mercoledì contro l’Udinese. Emergenza a centrocampo e in difesa: sulle fasce ancora Lazaro e Aboukhlal

La Gazzetta dello Sport

Cairo spinge forte “Si può fare di più, bisogna crederci”

Il presidente granata alla vigilia della sfida di Bergamo: “Nel 2026 mi piacerebbe ritrovare un po’ di continuità in più”.

