Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla furia di Zapata al momento del cambio, per Baroni bene il secondo tempo
Tuttosport
Prima subisce, poi spreca: Toro a picco
De Ketelaere-Pasalic: la dea gode, Baroni scivola sempre più in basso. Simeone e Vlasic l’1-1, al 95′ Biraghi regala il contropiede del 2-0. L’orgoglio nella ripresa non cancella i limiti della realtà granata. Furia Zapata dopo il cambio.
Toro: Baroni gioca solo mezza partita
Il tecnico granata pensa alla Coppa Italia: scelta riunciataria. Nella ripresa i cambi: i granata si trasformano ma non trovano il pari e Pasalic a chiude.
Rabbia Zapata “Ma mi va bene così”
L’ex-atalantino sostituito in panchina è furibondo, ma il tecnico giustifica l’attaccante “Però non dovevamo prendere il primo gol, serve più attenzione”. “Troppe reti subite? Ci stiamo lavorando, miglioreremo di sicuro col tempo”.
Ennesimo flop di Ngonge, Aboukhlal corre, lotta, crea
Zapata anticipato da De Ketelaere sul gol. Ilkhan dà una scossa nella ripresa. Ismajli è un muro, Biraghi regala il gol a Pasalic. Ederson è onnipresente
Ricardo: Passi avanti tra Toro e Botafogo
Trattativa nel vivo: intesa possibile nei prossimi giorni, prima che inizi il campionato brasiliano, ma serve ancora un rilancio. Il difensore spinge per i granata: accordo fino al 2029 più opzione. I brasiliani chiedono almeno 1 milione in più e la percentuale sulla rivendita.
Primavera: colpo granata! Zeppieri, 3 gare e 3 gol
Il Toro torna a vedere la salvezza: Milan ko, seconda vittoria di fila. Di nuovo in gol Zeppieri!
Gazzetta dello Sport
Dea da corsa, ma il Toro sfiora il pari
L’Atalanta sale ancora, Carnesecchi mura i granata. De Ketelaere lancia i nerazzurri, Pasalic chiude i conti al 95′. Il portiere di Palladino è decisivo nella ripresa salvando su Simeone.
Baroni ha fiducia
“Serve più continuità, ma meritavamo il gol”. L’allenatore del Torino: “Sulla prima rete noi un po’ passivi. Ci rimane il secondo tempo e quello che abbiamo fatto”. Zapata poco servito, Vlasic fa crescere la squadra.
La Stampa
Il Toro si arrende
Sconfitti dall’Atalanta, i granata scivolano a -11 dall’Europa. Riflessioni su Baroni, Zapata furioso dopo il cambio.
Quei sogni in frantumi già a metà stagione
11 punti la distanza dall’Europa. Possono resistere le illusioni, i calcoli folli, le speranze cercate in rimonte da fantascienza, ma la realtà inchioda il Toro a un’altra stagione anonima, senza più sogni, né timori.
Toro, cambia l’attacco ma non il ko, e Zapata ora potrebbe andare via
Il colombiano titolare con Ngonge s’infuria al cambio a inizio ripresa: sul granata Genoa, Cagliari e Besiktas.