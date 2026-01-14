Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla vittoria di Roma e sul mercato
Tuttosport
Mamma il turco! Goduria da Toro
Ilkhan al 90′ corona una partita super: 3-2 a Roma, ai quarti di coppa
Toro gigantesco vince tre volte!
Roma ko, granata ai quarti. Adams segna, Hermoso pareggia appena entrato, ancora il Ché, ma Arena (16 anni) fa il 2-2. Decide Ilkhan al 90′
Vlasic e il Ché “Tutti noi grandissimi”
Adams. “Sono felicissimo per la doppietta”. Baroni: “Contento per il club, per i giocatori, per i tifosi”.
Ilkhan domina in mediana, super Coco annulla Soulé
Ismajli guerriero, poi va ko. Casadei “crea” il 3° gol. Lazaro bene nella doppia fase. Gineitis è inesauribile. Koné non incide, N’Dicka commette due errori gravi
Da Asllani a Nkounkou e Biraghi. Fuori tutti! Pugno duro del Toro
Non convocati: l’albanese ha detto no a cinque club, il francese va restituito all’Eintracht, l’italiano rifiuta il Monza. Spinti lontano pure Ilic e Sazonov.