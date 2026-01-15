Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalla vittoria a Roma agli sviluppi delle nuove trattative di mercato

Tuttosport

Le tre certezze di Roma. Toro, riparti da qui!

Aggressività e voglia di vincere. Il gruppo si è dimostrato unito. La Coppa Italia non snobbata

Adams: dai mal di pancia in estate alla doppietta da urlo in Coppa Italia

Come è cambiata la stagione per l’attaccante da agosto in poi

Ilkhan, rivoluzioni e nuovo contratto

In panchina per quasi 4 mesi senza giocare neanche un minuto. Pronto il rinnovo fino al 2027: “Che gioia! Alla mia fidanzata avevo detto che avrei segnato

Ismajli dolorante: è da valutare

Il centrale in dubbio per domenica, migliora invece Pedersen

Toro, Anjorin per Prati e Obrador in arrivo

Decollano le trattative con il Cagliari per i due centrocampisti. Prenotato il terzino del Benfica

La Stampa

La rivincita di Ilkhan. Ribalta il suo destino e il Toro ha un regista

Il Turco doveva essere ceduto al Monza e ora è l’eroe granata: “Ginocchio rotto e tre mesi di panchina: mi meritavo il gol”

La Gazzetta dello Sport

Ilkhan al bacio

Si è preso la regia del Toro studiando Rodri e Pedri: “E la notte non dormo più”