Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’acquisto di Obrador e le condizioni di Simeone

Tuttosport

Il Toro avanza per Prati

Contatti costanti tra Petrachi e il club rossoblù per riuscire ad arrivare al più presto a un accordo Nell’affare potrebbe rientrare anche Masina.

E’ fatta per Obrador, proposto Posch, Ricardo: non è finita

Il terzino sinistro è atteso domani in Italia, poi le visite e la firma. A destra spunta l’austriaco del Como.

Toro in ansia, si ferma Simeone

Trauma contusivo alla gamba sinistra per l’attaccante: la buona notizia è che gli esami hanno escluso lesioni.

La Stampa

L’idolo Marcelo e il tutor Raul Obrador, una freccia al Toro

Il terzino scuola Real Madrid sulle orme del connazionale Martin Vazquez.

“Ora il Toro aumenterà l’autostima, alzi il target”

Gianni De Biasi, i consigli dell’ex tecnico “La vittoria di Roma dà forza ai granata”.

La Gazzetta dello Sport

L’ariete Casadei, Vlasic e Gineitis il motore funziona

Cesare arma d’attacco, Nikola leader, il lituano corre dappertutto: che crescita per gli interni.

La rassegna stampa di oggi, giovedì 15 gennaio 2026