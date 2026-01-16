Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’acquisto di Obrador e le condizioni di Simeone
Tuttosport
Il Toro avanza per Prati
Contatti costanti tra Petrachi e il club rossoblù per riuscire ad arrivare al più presto a un accordo Nell’affare potrebbe rientrare anche Masina.
E’ fatta per Obrador, proposto Posch, Ricardo: non è finita
Il terzino sinistro è atteso domani in Italia, poi le visite e la firma. A destra spunta l’austriaco del Como.
Toro in ansia, si ferma Simeone
Trauma contusivo alla gamba sinistra per l’attaccante: la buona notizia è che gli esami hanno escluso lesioni.
La Stampa
L’idolo Marcelo e il tutor Raul Obrador, una freccia al Toro
Il terzino scuola Real Madrid sulle orme del connazionale Martin Vazquez.
“Ora il Toro aumenterà l’autostima, alzi il target”
Gianni De Biasi, i consigli dell’ex tecnico “La vittoria di Roma dà forza ai granata”.
La Gazzetta dello Sport
L’ariete Casadei, Vlasic e Gineitis il motore funziona
Cesare arma d’attacco, Nikola leader, il lituano corre dappertutto: che crescita per gli interni.