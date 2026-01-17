Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulla sfida contro la Roma
Tuttosport
Ricardo, altro rilancio Toro!
Al Botafogo (che non ha convocato il centrale per la prima di campionato) verrà formulata una proposta più vicina ai 7 milioni offerti dalla Dinamo. Maiorca su Ngonge: Asllani, Sazonov, e Nkounkou ai margini pure in allenamento
Ricardo tifa Toro e adesso il rilancio
Continuano le trattative per il difensore, non convocato dal Botafogo per la prima giornata di campionato. Braccio di ferro con il club brasiliano che vuole venderlo in Russia
Asllani & C. ai margini pure in allenamento
Dopo il pugno duro in Coppa con le mancate convocazioni
Emergenza granata: test Ismajli, Tameze jolly
Il pestone rimediato martedì in Coppa fa male: il centrale albanese è in forse. E Baroni non ha avuto ancora rinforzi
La Stampa
La scommessa Hautekiet o Posch, Toro la priorità resta la difesa
Il club valuta alternative a Ricardo. A centrocampo si avvicina Prati, Asllani verso il Genoa
Il Toro si aggrappa ad Adams, in attacco è l’unica certezza
Lo scozzese decisivo in Coppa Italia pronto ad affrontare di nuovo la Roma. Simeone in forte dubbio per la contusione, Zapata all’ultima chiamata