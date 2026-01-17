Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulla sfida contro la Roma

Tuttosport

Ricardo, altro rilancio Toro!

Al Botafogo (che non ha convocato il centrale per la prima di campionato) verrà formulata una proposta più vicina ai 7 milioni offerti dalla Dinamo. Maiorca su Ngonge: Asllani, Sazonov, e Nkounkou ai margini pure in allenamento

Ricardo tifa Toro e adesso il rilancio

Continuano le trattative per il difensore, non convocato dal Botafogo per la prima giornata di campionato. Braccio di ferro con il club brasiliano che vuole venderlo in Russia

Asllani & C. ai margini pure in allenamento

Dopo il pugno duro in Coppa con le mancate convocazioni

Emergenza granata: test Ismajli, Tameze jolly

Il pestone rimediato martedì in Coppa fa male: il centrale albanese è in forse. E Baroni non ha avuto ancora rinforzi

La Stampa

La scommessa Hautekiet o Posch, Toro la priorità resta la difesa

Il club valuta alternative a Ricardo. A centrocampo si avvicina Prati, Asllani verso il Genoa

Il Toro si aggrappa ad Adams, in attacco è l’unica certezza

Lo scozzese decisivo in Coppa Italia pronto ad affrontare di nuovo la Roma. Simeone in forte dubbio per la contusione, Zapata all’ultima chiamata