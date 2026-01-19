Ecco tutti i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: focus sul momento del Torino e i colpi di calciomercato
Tuttosport
Roma vera: e il Toro si riscopre fragilissimo
Terza sconfitta di fila in campionato, sesta in casa in undici gare: non succedeva dal 2006-07. Dybala esalta il debuttante Malen e nella ripresa firma il raddoppio.
Ismajli patisce Malen, Lazaro troppo distratto
Vlasic si accende solo a tratti. La coppia d’attacco Adams-Ngonge impensierisce di rado la difesa giallorossa. Casadei da più soluzioni al Toro.
Toro, rilancio per Ricardo e in alternativa c’è Simic
Sondato il difensore del Partizan, Obrador ieri in tribuna: oggi visita e firma. Popa torna al Cluj.
La Stampa
Così fa Malen
Il Toro si arrende alla Roma: sesta sconfitta interna L’olandese segna al debutto, granata contestati.
Baroni aspetta rinforzi “Abbiamo pagato la stanchezza”
Il presidente Cairo: “Obrador con noi, ci sono anche altre cose in gioco”
Toro, difesa a fondo anche con la Roma “Dobbiamo tutti crescere in mentalità”
Il granata Tameze schierato al posto di Maripan: “Io provo a fare del mio meglio. E’ un momento difficile.
La Gazzetta dello Sport
Subito Malen il Toro si ferma
Gol dell’olandese la Roma trova il 9, Juve staccata.