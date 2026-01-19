Toro.it

Ecco tutti i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: focus sul momento del Torino e i colpi di calciomercato

Tuttosport

Roma vera: e il Toro si riscopre fragilissimo

Terza sconfitta di fila in campionato, sesta in casa in undici gare: non succedeva dal 2006-07. Dybala esalta il debuttante Malen e nella ripresa firma il raddoppio.

Ismajli patisce Malen, Lazaro troppo distratto

Vlasic si accende solo a tratti. La coppia d’attacco Adams-Ngonge impensierisce di rado la difesa giallorossa. Casadei da più soluzioni al Toro.

Toro, rilancio per Ricardo e in alternativa c’è Simic

Sondato il difensore del Partizan, Obrador ieri in tribuna: oggi visita e firma. Popa torna al Cluj.

La Stampa

Così fa Malen

Il Toro si arrende alla Roma: sesta sconfitta interna L’olandese segna al debutto, granata contestati.

Baroni aspetta rinforzi “Abbiamo pagato la stanchezza”

Il presidente Cairo: “Obrador con noi, ci sono anche altre cose in gioco”

Toro, difesa a fondo anche con la Roma “Dobbiamo tutti crescere in mentalità”

Il granata Tameze schierato al posto di Maripan: “Io provo a fare del mio meglio. E’ un momento difficile.

La Gazzetta dello Sport

Subito Malen il Toro si ferma

Gol dell’olandese la Roma trova il 9, Juve staccata.

Adrien Tameze of Torino FC looks dejected during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 19-01-2026

La rassegna stampa di oggi, sabato 17 gennaio 2026