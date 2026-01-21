Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani di oggi: focus sulle ultime notizie di mercato, Ricardo ai margini, Jappert in ascesa
Tuttosport
Il Toro molla Ricardo, si fa avanti Jappert
Dubbi sulle condizioni del brasiliano, vicinissimo alla Dinamo Mosca. Ai granata è stato proposto il giovane difensore argentino del Barracas
Ilic, che problema. Rischia l’operazione. Il Bologna su Asllani
Il serbo è ko da un mese: lombosciatalgia. Si tenta con una terapia conservativa, ma c’è preoccupazione
Aboukhlal e Gineitis out. Rischiano 3 settimane
Gli esami hanno evidenziato per entrambi una distrazione parziale ai flessori della coscia sinistra
La Stampa
Toro, caos Ricardo. E spunta Jappert
Il club non si fida delle condizioni del centrale del Botafogo, Petrachi si fionda sull’argentino dell’Atletico Barracas
La Gazzetta dello Sport
Rinascita Casadei
Gol e tanta spinta. Cesare riaccende il motore del Toro