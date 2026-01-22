Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sui nuovi giovani obiettivi della dirigenza granata
Tuttosport
Si, Toro su Jappert e Prati? 7 milioni!
Perso Ricardo, sono partite le trattative per il difensore italo-argentino. Il Cagliari fissa il prezzo del regista: e Anjorin “pesa” solo 4,5 milioni. Il Maiorca in pressing per convincere Ngonge. Popa al Cluj. Il Bologna sonda di nuovo Asllani.
Quel monte ingaggi troppo alto per Cairo. L’obiettivo: ridurlo
Petrachi deve sfoltire l’organico e rinforzare la rosa però cercando fin d’ora di abbassare gli stipendi
Toro, altri guai. Baroni perde anche Masina
Il tecnico non può contare sul rientro del difensore marocchino: brutto trauma contusivo al bacino
La Stampa
Simeone il guerriero indispensabile. Toro, corsa per recuperare l’argentino
L’attaccante assente con la Roma, è capocannoniere con Vlasic
Jappert, un “italiano” per il Toro
Sfumato Ricardo, il doppio passaporto favorisce il baby argentino
La Gazzetta dello Sport
Operazione giovani
Toro, linea verde. Obrador scatta, la regia a Ilkhan e torna Perciun