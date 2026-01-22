Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sui nuovi giovani obiettivi della dirigenza granata

Tuttosport

Si, Toro su Jappert e Prati? 7 milioni!

Perso Ricardo, sono partite le trattative per il difensore italo-argentino. Il Cagliari fissa il prezzo del regista: e Anjorin “pesa” solo 4,5 milioni. Il Maiorca in pressing per convincere Ngonge. Popa al Cluj. Il Bologna sonda di nuovo Asllani.

Quel monte ingaggi troppo alto per Cairo. L’obiettivo: ridurlo

Petrachi deve sfoltire l’organico e rinforzare la rosa però cercando fin d’ora di abbassare gli stipendi

Toro, altri guai. Baroni perde anche Masina

Il tecnico non può contare sul rientro del difensore marocchino: brutto trauma contusivo al bacino

La Stampa

Simeone il guerriero indispensabile. Toro, corsa per recuperare l’argentino

L’attaccante assente con la Roma, è capocannoniere con Vlasic

Jappert, un “italiano” per il Toro

Sfumato Ricardo, il doppio passaporto favorisce il baby argentino

La Gazzetta dello Sport

Operazione giovani

Toro, linea verde. Obrador scatta, la regia a Ilkhan e torna Perciun