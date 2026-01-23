Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulle parole di Cairo
Tuttosport
Toro, sempre più Jappert
Altri passi avanti per l’argentino. Simeone a rischio per il Como
Il Toro tratta Olusesi, un giovane talento per cambiare rotta
Il club punta sulla linea verde: piace il centrocampista inglese. Cairo: “Voglio migliorare la squadra, è una cosa a cui tengo”
Jappert: il Toro avanza
Prosegue la trattativa per il centrale, che costa tra i 3 e i 4 milioni. Il presidente granata: “il regalo non lo faccio solo ai tifosi, ma anche a me stesso”
Arrivi frenati dai no, ma Biraghi al Verona può diventare un sì
Le mancate cessioni complicano il mercato in entrata. Petrachi al lavoro per spingere Asllani e Sazonov ad accettare le offerte
Ansia toro, Simeone si allena a parte
il Cholito sempre più a rischio per la trasferta al Sinigaglia, il polpaccio fa ancora male
La Stampa
Como-Toro, una Babele sul Lago. La sconfitta del made in Italy nella partita più straniera della Serie A
Fabregas non schiera italiani, Baroni solo due: domani si sfidano
La Gazzetta dello Sport
Cairo spinge il Toro: “Dobbiamo trovare più continuità. Mercato? Siamo sempre al lavoro
Il Presidente granata: “Il Robaldo è quasi pronto, è un bellissimo centro sportivo”