Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulle parole di Cairo

Tuttosport

Toro, sempre più Jappert

Altri passi avanti per l’argentino. Simeone a rischio per il Como

Il Toro tratta Olusesi, un giovane talento per cambiare rotta

Il club punta sulla linea verde: piace il centrocampista inglese. Cairo: “Voglio migliorare la squadra, è una cosa a cui tengo”

Jappert: il Toro avanza

Prosegue la trattativa per il centrale, che costa tra i 3 e i 4 milioni. Il presidente granata: “il regalo non lo faccio solo ai tifosi, ma anche a me stesso”

Arrivi frenati dai no, ma Biraghi al Verona può diventare un sì

Le mancate cessioni complicano il mercato in entrata. Petrachi al lavoro per spingere Asllani e Sazonov ad accettare le offerte

Ansia toro, Simeone si allena a parte

il Cholito sempre più a rischio per la trasferta al Sinigaglia, il polpaccio fa ancora male

La Stampa

Como-Toro, una Babele sul Lago. La sconfitta del made in Italy nella partita più straniera della Serie A

Fabregas non schiera italiani, Baroni solo due: domani si sfidano

La Gazzetta dello Sport

Cairo spinge il Toro: “Dobbiamo trovare più continuità. Mercato? Siamo sempre al lavoro

Il Presidente granata: “Il Robaldo è quasi pronto, è un bellissimo centro sportivo”

La rassegna stampa di oggi, giovedì 22 gennaio 2026