Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sull’imminente sfida al Sinigaglia
Tuttosport
“Credo nei miei giocatori. L’1-5? Lo abbiamo in testa”
Simeone non recupera, torna Zapata, ma il tecnico conferma Ngonge: “Sono contento di come Cyril ha giocato con la Roma: può dare tanto”
Baroni ricomincia a giocarsi il Toro
Tre sconfitte di fila in campionato e peggior difesa
Toro, primo sì di Jappert. Ma c’è pure l’idea Ranieri
L’italiano con Vanoli ha perso il posto da titolare e può lasciare la Fiorentina. L’agente: “Valutiamo”
Biraghi Ko: un problema in più
E’ sul mercato, ma lamenta un guaio muscolare
La Stampa
Il Toro deve ricostruire la difesa. Accelera per Jappert e sonda Ranieri
Oggi a Como confermato Tameze, Maripan verso un’altra panchina. Mentre Petrachi lavora sul mercato
Toro in emergenza: a Como serve l’impresa
I granata, reduci da 3 Ko di fila in A, sfidano la squadra più in forma. Simeone non recupera: Baroni senza 10 giocatori
La Gazzetta dello Sport
Como-Toro la sfida dei nuovi bomber
E’ l’ora di Batturina un talento in più nella corsa al top
Adams una certezza, il rilancio dei granata passa dai suoi gol
Lo scozzese è un punto fermo e fuori casa fa spesso festa: già 4 reti sulle 5 totali. Ora vuole una perla sul lago