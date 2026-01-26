Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul momento di crisi del Toro dopo il 6-0 contro il Como

Tuttosport

Sprofondo made in Cairo: “Basta vendi il Toro!”

La rabbia dei tifosi a Como dopo quest’altra batosta, la contestazione contro il presidente che prosegue da anni e una nuova marea di messaggi infuocati. La B fa paura e il tracollo è causato innanzi tutto dalle scelte del patron.

Baroni, la fiducia ha una scadenza. Il Lecce è decisivo

Dopo il 6-0 di Como il tecnico è stato confermato per invertire la rotta. La società ha optato per il ritiro fino a domenica. Con un’altra sconfitta, l’allenatore rischierebbe l’esonero: presidente e ds valutano le alternative. Cairo, ieri, si è confrontato al Fila con Baroni

Il Toro vira su Tchoca e si fa avanti per Noslin

Contatti con la Lazio per la punta. Prosegue la trattativa per Ranieri, nuovi sondaggi per il difensore della Fiorentina, seguito anche dalla Lazio. Voci su Maripan: addio anticipato?

La Gazzetta dello Sport

Il Toro fa quadrato

Testa al Lecce per ripartire. Cairo in visita al Filadelfia, il presidente ha ribadito la sua vicinanza a tecnico e giocatori. Da domani squadra in ritiro

La Stampa

Cose mai viste

Toro, dal 1929 nessun tecnico ha subito più sconfitte di Baroni. Fiducia a termine, preallertato D’Aversa se non batte il Lecce. Pugno duro di Petrachi. Tchoca nuovo obiettivo

Adesso il Toro corre ai ripari. Spunta Tchoca per la difesa

I granata vogliono subito il giovane brasiliano: accordo vicino con il Cornthians. Toro pronto ad investire, tra prestito e riscatto del cartellino, 4 milioni per il difensore cresciuto nel vivaio del Timao. Petrachi non molla la presa sull’argentino Jappert e rilancia per il viola Ranieri.