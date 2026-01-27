Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus su Thoca e sullo sciopero della Maratona

Tuttosport

Toro calpestato “Svuotiamo la Maratona”

I gruppi organizzati contro Cairo

Toro, preso Thoca, ora Noslin

Il difensore arriva dal Corinthias in prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 4,5 che può tramutarsi in un obbligo

Ismajli, che guaio: quarto ko stagionale, fuori per almeno un mese

Per Zapata sondaggio Olympiacos

I greci vogliono sostituire l’ucraino Yaremchuk

“Lasciamo la Maratona vuota!”

Toro, i gruppi organizzati contro la gestione Cairo “Anni e anni senza identità, ambizioni e rispetto”

La Gazzettadello Sport

Thoca a un passo

Tosto e giovane il Toro aspetta il jolly in difesa

La Stampa

Stadio grande Torino pronta la perizia. Pressing del Comune per l’offerta di Cairo

Toro, stretta finale per Prati. Il Porto irrompe su Ngonge

Il centrocampista del Cagliari, conteso dal Bologna, rimane la prima scelta di Petrachi. Vicino Olusesi, gioiello del Tottenham. Asllani: no al Besiktas. Anche la Lazio sul belga

Stadio Grande Torino, la città incalza Cairo: “Il futuro va definito”

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
