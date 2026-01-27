Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus su Thoca e sullo sciopero della Maratona
Tuttosport
Toro calpestato “Svuotiamo la Maratona”
I gruppi organizzati contro Cairo
Toro, preso Thoca, ora Noslin
Il difensore arriva dal Corinthias in prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 4,5 che può tramutarsi in un obbligo
Ismajli, che guaio: quarto ko stagionale, fuori per almeno un mese
Per Zapata sondaggio Olympiacos
I greci vogliono sostituire l’ucraino Yaremchuk
“Lasciamo la Maratona vuota!”
Toro, i gruppi organizzati contro la gestione Cairo “Anni e anni senza identità, ambizioni e rispetto”
La Gazzettadello Sport
Thoca a un passo
Tosto e giovane il Toro aspetta il jolly in difesa
La Stampa
Stadio grande Torino pronta la perizia. Pressing del Comune per l’offerta di Cairo
Toro, stretta finale per Prati. Il Porto irrompe su Ngonge
Il centrocampista del Cagliari, conteso dal Bologna, rimane la prima scelta di Petrachi. Vicino Olusesi, gioiello del Tottenham. Asllani: no al Besiktas. Anche la Lazio sul belga
Stadio Grande Torino, la città incalza Cairo: “Il futuro va definito”