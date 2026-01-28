Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla situazione del Torino, tifosi scontenti e giocatori in ritiro
Tuttosport
Toro, assalto a Ranieri. Ngonge via
Fine prestito: il belga del Napoli lascia i granata e passa all’Espanyol. Era il pupillo di Baroni, ma ha sempre deluso. In bilico il futuro di Zapata
Tchoca, parte la missione riscatto. Coco rinnova il contratto fino al ’29
Il brasiliano è arrivato in Italia e ha svolto le visite mediche
Il sindaco: “Stadio? Io sono ottimista” Ma ora tocca a Cairo
La città vuole sapere se il presidente intende comprare l’impianto o solo continuare ad affittarlo. A marzo i possibili bandi per la compravendita
“Disastro Toro: era scritto”
La parola ai tifosi, viaggio tra gli umori dei Granata Club/1a puntata
La Stampa
Il Toro in ritiro per ritrovarsi: “Vogliamo capire cosa non va”
Allenamenti blindati al Filadelfia e poi tutti nell’hotel cittadino che ospita i pre partita. Clima teso tra tifosi in sciopero e mercato aperto. Simeone ancora a rischio forfait
La Gazzetta dello Sport
Toro mossa d’attacco
Adams da garanzie cuore e tecnica per battere il Lecce