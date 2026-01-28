Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla situazione del Torino, tifosi scontenti e giocatori in ritiro

Tuttosport

Toro, assalto a Ranieri. Ngonge via

Fine prestito: il belga del Napoli lascia i granata e passa all’Espanyol. Era il pupillo di Baroni, ma ha sempre deluso. In bilico il futuro di Zapata

Tchoca, parte la missione riscatto. Coco rinnova il contratto fino al ’29

Il brasiliano è arrivato in Italia e ha svolto le visite mediche

Il sindaco: “Stadio? Io sono ottimista” Ma ora tocca a Cairo

La città vuole sapere se il presidente intende comprare l’impianto o solo continuare ad affittarlo. A marzo i possibili bandi per la compravendita

“Disastro Toro: era scritto”

La parola ai tifosi, viaggio tra gli umori dei Granata Club/1a puntata

La Stampa

Il Toro in ritiro per ritrovarsi: “Vogliamo capire cosa non va”

Allenamenti blindati al Filadelfia e poi tutti nell’hotel cittadino che ospita i pre partita. Clima teso tra tifosi in sciopero e mercato aperto. Simeone ancora a rischio forfait

La Gazzetta dello Sport

Toro mossa d’attacco

Adams da garanzie cuore e tecnica per battere il Lecce