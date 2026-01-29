Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e sulla confusione di Baroni. I tifosi: “Cairo vendi!”

Tuttosport

Kumbulla, Kapuadi…Confusione Toro

Difesa horror, caccia disperata ai rinforzi. Nuove e vecchie piste, trattative febbrili, ma a 5 giorni dallo stop del mercato è arrivato solo Tchoca. Eppure le lacune sono note da mesi

Toro, 5 giorni per difenderti da Kumbulla a Kapuadi

Peggior difesa del campionato e rischio Serie B: per rinforzare il reparto non basta la scommessa Tchoca. Il viola Ranieri costa troppo, così Petrachi torna su un suo vecchio pallino. E rispunta il congolese. Il ds trattò Kumbulla per la Roma, mentre Kapuadi piaceva già a Vagnati.

Ngonge-Espanyol: per l’ultimo sì serve il sostituto

Prima di lascia partire l’attaccante, il Toro vuole un nuovo jolly offensivo: su Noslin ci sono anche Monaco e Villareal. Il belga per ora continua a lavorare al Fila ed è in ritiro con i compagni.

Baroni, idee chiare

25 partite disputate, 25 formazioni diverse, non solo 4 moduli tattici differente da inizio stagione. Il tecnico non trova la squadra perché non trova la quadra: o viceversa? E ora rischia l’esonero.

Il guaio: con il Lecce la 26° formazione diversa su 26?

Simeone continua a lavorare a parte: corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione per domenica. Baroni aveva mostrato ottimismo sia per lui che per Ismajli, ma le sensazioni al momento sono ben altre.

In scadenza: primi colloqui, ma c’è distanza

Tameze, il jolly per eccellenza. Toh, adesso si parla di rinnovo. Il Toro ha deciso di avviare i dialoghi per il rinnovo del contratto del camerunese. Un’idea sviluppatasi in questi ultimi giorni e che per certi aspetti ha preso in qualche modo in contropiede il classe 1994.

“Ci sentiamo traditi!” “Cairo ascoltaci: vendi”

La parola dei tifosi: viaggio tra gli umori dei Granata club/2a puntata. “Nel club non ci sono bandiere”. “La Maratona vuota? Sì, serve una scossa”. “Io speravo in Vanoli”. “Manca una vera anima granata in questo Torino: non è il Toro di noi tifosi”.

Quanto affetto per Gigi Meroni

Si è chiusa la mostra a Como dedicata alla farfalla granata Gigi Meroni. Tantissimi i tifosi granata che hanno visitato la mostra: un numero fin eccezionale sabato scorso al mattino, prima della partita contro il Como.

Sui social, quella mail che ha fatto arrabbiare la gente

A seguito della protesta resa nota sui social dai gruppi organizzati della Maratona, ieri sui social è diventata virale una mail inviata dal Torino agli abbonati: “Tutti i tifosi in Maratona – abbonati e acquirenti di biglietto – avranno ovviamente libero accesso”. Un invito, tra le righe, a non lasciare lo stadio vuoto da parte della società di Urbano Cairo.

La Stampa

La Fiorentina alza il muro per Ranieri. Il toro cambia obiettivo: c’è Kapuadi

I viola chiedono 10 milioni per il difensore, così i granata virano sul centrale congolese del Legia Varsavia. Offerti 4 milioni al club polacco per il mancino, come alternativa c’è Kumbulla che può lasciare il Maiorca.

La Gazzetta dello Sport

Vlasic dà l’esempio

Il croato dice non agli arabi e carica i compagni “Io credo nel Toro”. Blindatissimo dal club, il croato ha respinto una maxi offerta. E ha parlato a tutta la squadra. Il giocatore non è mai stato così prolifico, già 6 gol segnati in stagione, annata da record.

Lavoro differenziato per Simeone

Il Cholito si allena a parte: il suo rientro domenica contro il Lecce è molto difficile. E’ monitorato dai medici

