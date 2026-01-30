Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul torino: focus sull’acquisto di Prati e quello di Tchoca saltato all’ultimo

Tuttosport

Toro: preso Prati, Asllani in Turchia

Il play è pronto a firmare con i granata un contratto fino al 2030, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Dietrofront Tchoca ritorna in Brasile, virata su Marianucci

Il brasiliano era arrivato martedì, però già oggi lascerà l’Italia: il resposnso delle visite mediche non ha convinto la società.

“Cosi’ Cairo crea disamore“

La parola ai tifosi: viaggio tra gli umori dei Granata Club/3a puntata

Lastampa

Toro, ecco Prati. Ma è giallo su Tchoca

Asllani al Besiktas sblocca il mediano del Cagliari. Dubbi fisici: il brasiliano rischia di saltare.

Toro, idea Marvel in difesa, ma a Baroni serve Maripan

Continua il casting tra Kapuadì, Ranieri e Marianucci spunta il centrale del Leganes, Tchoca diventa un caso e il tecnico è costretto a giocare con il cileno contro il Lecce.

La Gazzetta dello Sport

Toro con nuove idee avanza la difesa a 4 con una punta in più

Il tecnico cerca “soluzioni”, come detto a Como, così in attacco diventa possibile la scelta del tridente.