Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle ultime ore di mercato: Prati, Marianucci e Kulenovic
Tuttosport
Con Marianucci c’è Kulenovic. Il Toro si sveglia
Ufficiale Prati (Asllani al Besiktas). Il difensore del Napoli preso in prestito seco, malgrado la volontà iniziale di Petrachi. L’attaccante croato sostituisce Ngonge (all’Espanyol). Ed è fatta per il giovane Olusesi. Masina rescinde.
Toro: preso Marianucci
Con Tchoca restituito al Corinthians c’è stata una rivoluzione nelle strategie
Le mani su Kulenovic grazie a Vlasic
In arrivo la punta, abile nel gioco aereo: bruciato il Verona
Maripan è pronto a riprendersi il Toro
Dopo tre esclusioni dai titolari, il ko di Ismajli lo rilancia con Coco e Tameze.
La Stampa
Il Toro adesso corre ai ripari. Kulenovic rinforza l’attacco, Marianucci e Jappert in difesa
Ufficializzato Prati, in entrata a centrocampo anche il giovane Olusesi
Prati ritrova Casadei, l’amico speciale “Il Toro ha scelto due ragazzi d’oro”
La Gazzetta dello Sport
Toro nuova regia
Prati va di corsa, sarà in panchina domani con il Lecce: “Non vedo l’ora”