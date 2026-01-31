Toro.it

Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle ultime ore di mercato: Prati, Marianucci e Kulenovic

Tuttosport

Con Marianucci c’è Kulenovic. Il Toro si sveglia

Ufficiale Prati (Asllani al Besiktas). Il difensore del Napoli preso in prestito seco, malgrado la volontà iniziale di Petrachi. L’attaccante croato sostituisce Ngonge (all’Espanyol). Ed è fatta per il giovane Olusesi. Masina rescinde.

Toro: preso Marianucci

Con Tchoca restituito al Corinthians c’è stata una rivoluzione nelle strategie

Le mani su Kulenovic grazie a Vlasic

In arrivo la punta, abile nel gioco aereo: bruciato il Verona

Maripan è pronto a riprendersi il Toro

Dopo tre esclusioni dai titolari, il ko di Ismajli lo rilancia con Coco e Tameze.

La Stampa

Il Toro adesso corre ai ripari. Kulenovic rinforza l’attacco, Marianucci e Jappert in difesa

Ufficializzato Prati, in entrata a centrocampo anche il giovane Olusesi

Prati ritrova Casadei, l’amico speciale “Il Toro ha scelto due ragazzi d’oro”

La Gazzetta dello Sport

Toro nuova regia

Prati va di corsa, sarà in panchina domani con il Lecce: “Non vedo l’ora”

Matteo Prati of Cagliari Calcio celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 31-01-2026

