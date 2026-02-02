Ecco i titoli di tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul riscatto di Baroni e sull’apporto dei nuovi arrivati

Tuttosport

Toro: Adams non perdona. I tifosi nemmeno

Lecce ko: Baroni si salva nello stadio semivuoto contro Cairo. Entrano poche migliaia a prezzi stracciati, più gli ospiti. Il patron contestato: “Sembrava di stare in trasferta”. I granata: “Dobbiamo riconquistare noi la gente”.

Il Toro e Baroni si salvano: “I tifosi? Tocca a noi”

Dopo 4 ko di fila, il 6-0 di Como e la settimana di ritiro, i granata soffrono però tornano a vincere: Adams abbatte il Lecce. E la B ora è più lontana.

I giocatori granata: Adams è tornato al gol dopo due mesi: “Arrivavamo da giorni duri per l’allenatore e per noi”

Dal Lecce al Lecce: due mesi dopo la sua ultima rete Ché Adams si p finalmente sbloccato. Una chiusura del cerchio dopo le buone sensazioni avute in Coppa Italia contro la Roma.

Esordio positivo per Prati: “Voglio meritare il riscatto e restare nel Toro”

Ha esordito Prati, a gara in corso: “Mi sono sentito subito accolto nel gruppo e questo aiuta sicuramente in campo. Era importante potare a casa i tre punti, il gruppo è unito e compatto e ha retto anche nelle difficoltà”.

Cairo: “Sembrava di essere in trasferta”

Clamorosa contestazione, solo 6 mila tifosi (1.500 del Lecce). Le parole del presidente granata: “Sono dispiaciuto per questa situazione. Il mercato? Voglio prendere ancora un rinforzo”. E ancora: “nelle interviste forse non si vede, ma Baroni è uno che non molla mai”.

Tubo rotto, spogliatoi allagati e salta uno degli impianti della luce

A 20 anni dalla ristrutturazione per le Olimpiadi Invernali, nello stadio granata di sommano i problemi. Ieri si è anche rotta una tubatura, portando all’inondamento degli spogliatoi nel corso del primo tempo. Problemi anche all’impianto elettrico, con uno degli impianti della luce saltato, spegnimento di maxi-schermi e pannelli pubblicitari e malfunzionamento del wifi per la stampa.

Marianucci, ok la prima. Vlasic accende la luce

Coco è un muro, nonostante la fasciatura in testa. Prati e Kulenovic, esordio con buona personalità. Sulle fasce Pedersen e Lazaro sbagliano troppo. Lecce: Falcone para (quasi) tutto, banda vivace, Veiga disastro sul gol.

Il Toro ci prova ancora tra Kapuadi e Olusesiù

Petrachi cerca un difensore (Masina verso la rescissione) e tenta di riaprire la trattativa con il Tottenham per il baby centrocampista. Biraghi variabile Verona. Gli agenti di Tchoca minaccio azioni legali.

La Stampa

Tre punti nel vuoto

Un gol di Adams regala al Toro una sofferta vittoria sul Lecce. Curve deserte per protesta e solo 6mila tifosi allo stadio. Ritiro finito, Baroni salva la panchina.

Marianucci e Prati, buona la prima. Gli ultimi arrivati lasciano il segno

Buona la prima per le novità di mercato arrivate al Torino. Marianucci è rimasto in campo per tutta la sfida, non giocava così tanto da settembre. Prati: “Mi hanno fatto sentire parte della squadra. Mi sentivo in dovere di ricambiare la fiducia”.

Toro, meno male che Adams Ché. “E’ un momento difficile per tutti”

Resta e “salva” di nuovo di il Toro. Ché Adams ha trovato la giornata migliore per sbloccarsi in campionato dopo le imprese di Coppa Italia a Roma, anche se sta volta l’hanno visto in pochi in un Grande Torino semi deserto per lo sciopero del tifo.

La Gazzetta dello Sport

Scossa Toro: il Lecce è battuto

Decide Adams, i nuovi convincono e Baroni riparte. Reazione granata: lo scozzese segna, Vlasic ispira e il tecnico ottiene risposte dai colpi di mercato. Vlasic fa qualsiasi cosa, Coco è un muro, Prati ok al debutto.