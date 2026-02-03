Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sulla squadra granata: focus sul mercato e sui nuovi innesti pronti per la Coppa Italia

Tuttosport

Il Toro chiude con Ebosse. E’ sfumato invece Olusesi
Il difensore mancino (che in carriera si è rotto per 3 volte il crociato) era in prestito a Verona: riserva fissa. L’Udinese lo ha girato al club granata

Cairo: 5 giocatori nuovi, risparmi per 3-4 milioni
Petrachi disse: “Rinforzi non di passaggio”. Ma arriva Marianucci in prestito puro. La vittoria è sugli stipendi

Prati, prove da titolare per sognare in Coppa
Baroni pensa a lui come regista contro i nerazzurri a Monza, anche per “proteggere” Ilkhan per firenze

La Stampa

Il Toro non piazza il colpo in difesa e alla fine si accontenta di Ebosse
Sfumati gli obiettivi principali: ecco in prestito il camerunense

Toro, rivoluzione incompiuta Masina saluta e Biraghi resta
Il difensore rescinde il contratto e all’ultimo Dembélé passa in prestito al Mantova. Ma il terzino in esubero non si muove, così come i fuori rosa Nkounkou e Sazonov

La Gazzetta dello Sport

La spinta dei nuovi
Prati, Marianucci, Obrador Toro energie fresche in coppa

Demba Seck (L) of Torino FC competes for the ball with Enzo Ebosse of Udinese Calcio during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio. Torino FC won 1-0 over Udinese Calcio.
La rassegna stampa di oggi, lunedì 2 febbraio 2026