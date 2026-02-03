Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sulla squadra granata: focus sul mercato e sui nuovi innesti pronti per la Coppa Italia

Tuttosport

Il Toro chiude con Ebosse. E’ sfumato invece Olusesi

Il difensore mancino (che in carriera si è rotto per 3 volte il crociato) era in prestito a Verona: riserva fissa. L’Udinese lo ha girato al club granata

Cairo: 5 giocatori nuovi, risparmi per 3-4 milioni

Petrachi disse: “Rinforzi non di passaggio”. Ma arriva Marianucci in prestito puro. La vittoria è sugli stipendi

Prati, prove da titolare per sognare in Coppa

Baroni pensa a lui come regista contro i nerazzurri a Monza, anche per “proteggere” Ilkhan per firenze

La Stampa

Il Toro non piazza il colpo in difesa e alla fine si accontenta di Ebosse

Sfumati gli obiettivi principali: ecco in prestito il camerunense

Toro, rivoluzione incompiuta Masina saluta e Biraghi resta

Il difensore rescinde il contratto e all’ultimo Dembélé passa in prestito al Mantova. Ma il terzino in esubero non si muove, così come i fuori rosa Nkounkou e Sazonov

La Gazzetta dello Sport

La spinta dei nuovi

Prati, Marianucci, Obrador Toro energie fresche in coppa