Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sulla squadra granata: focus sul mercato e sui nuovi innesti pronti per la Coppa Italia
Tuttosport
Il Toro chiude con Ebosse. E’ sfumato invece Olusesi
Il difensore mancino (che in carriera si è rotto per 3 volte il crociato) era in prestito a Verona: riserva fissa. L’Udinese lo ha girato al club granata
Cairo: 5 giocatori nuovi, risparmi per 3-4 milioni
Petrachi disse: “Rinforzi non di passaggio”. Ma arriva Marianucci in prestito puro. La vittoria è sugli stipendi
Prati, prove da titolare per sognare in Coppa
Baroni pensa a lui come regista contro i nerazzurri a Monza, anche per “proteggere” Ilkhan per firenze
La Stampa
Il Toro non piazza il colpo in difesa e alla fine si accontenta di Ebosse
Sfumati gli obiettivi principali: ecco in prestito il camerunense
Toro, rivoluzione incompiuta Masina saluta e Biraghi resta
Il difensore rescinde il contratto e all’ultimo Dembélé passa in prestito al Mantova. Ma il terzino in esubero non si muove, così come i fuori rosa Nkounkou e Sazonov
La Gazzetta dello Sport
La spinta dei nuovi
Prati, Marianucci, Obrador Toro energie fresche in coppa