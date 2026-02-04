Ecco tutti i principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sul tabù della Coppa Italia per il Torino nell’era Cairo

Tuttosport

Chivu, prima lo scudetto per la Coppa l’Inter bis

A Monza si cercano risposte dalle seconde linee, Frattesi in primis e Diouf giocherà nel suo ruolo: quello di interno a centrocampo.

Dalla batosta 5-0 al tabù di Cairo Baroni, ce la fai?

Mai il Toro in semifinale col patron in carica da 21 anni. Anche questo è un segno di mediocrità sportiva.

Inter: c’è Bonny far male al Toro gli porta bene

Ai granata segnò al debutto un nerazzurro: poi ha conquistato Chivu in Champions.

“Il Toro se la gioca ora è più sreno”

L’ex difensore granata e nerazzurro Fabio Galante: “L’Inter meriterebbe di vincere un trofeo. Chivu è bravo nel coinvolgere tutti, si è proposto con intelligenza e ha portato i suoi concetti di gioco”.

La Stampa

Tutto in una Coppa

Il Toro tenta l’impresa per dare un senso alla stagione. Contro l’Inter caccia alla prima semifinale dell’era Cairo.

“Con quella maglia ci trasformavamo oggi manca la voglia di fare qualcosa”

Il capitano dell’ultimo trionfo dei granata nel 1993: “Troppi anni senza questo club tra le prime quattro”.

Toro, il mercato al test Inter Kulenovic pronto per l’attacco

Il croato ha debuttato contro il Lecce e può essere titolare stasera in Coppa Italia Baroni ha bisogno di energie e idee nuove: darà spazio anche a Prati e Obrador.

La Gazzetta dello Sport

Chivu lancia un’Inter nuova il Toro tenta l’impresa

Il tecnico romeno cambia, Baroni ci prova. Le due squadre arrivano da una vittoria in A.