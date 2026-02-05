Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: Focus sulla sconfitta ai quarti di finale e l’apporto dei nuovi arrivati
Tuttosport
Basta una mini Inter Toro e Cairo solita eliminazione
Chivu vince anche col turnover, primo tempo sul velluto e gol di Bonny poi Diouf a inizio ripresa. I granata si svegliano tardi: Kulenovic illude.
“Siamo sempre l’Inter vogliamo vincere tutto“
Carlos Augusto celebra la vittoria dell’Inter con le tante riserve.
Kamate, esordio e assist Tameze e Paleari: flop 1-0
Prati e Vlasic i migliori del Torino con Kulenovic, al 1° gol. Thurman e Bonny si esaltano anche stavolta.
Baroni, altro sogno in fumo “Ma io son soddisfatto”
Granata fuori dalla Coppa Italia e lontanissimi dall’Europa in Serie A il tecnico: “Possiamo fare di più, ma ripartiamo da questa partita”.
Stadio Toro c’è il giallo della perizia
Nuove indiscrezioni sula possibile valutazione dell-impianto a cifre fin sorprendenti, tra 20 a 3 milioni?
La Stampa
Stagione finita
Il Toro regala due gol all’Inter piena di riserve e ragazzini. Gettata l-ultima chance di sognare un osto in Europa.
Toro, la difesa è il tasto dolente Baroni: “Sono soddisfatto lo stesso”
L’allenatore granata apprezza la prova dei nuovi arrivati: “Hanno fatto bene nonostante due allenamenti”.
La Gazzetta dello Sport
Inter in volo Toro a testa alta
Segnano Bonny e Diouf, Kulenovic non basta Chivu è in semifinale.