Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’infortunio di Adams al momento di Zapata, passando per Kulenovic
La Stampa
Adams e Simeone ancora Ko, il Toro tiene caldo Kulenovic
I due attaccanti titolari rischiano di saltare anche la trasferta di Firenze di domani il croato, ultimo arrivato in gol, è pronto. A centrocampo torna Gineitis.
Il Toro nel limbo pensa già al futuro Petrachi prepara la rivoluzione
Mezza squadra a rischio tra contratti in scadenza e prestiti da valutare.
Tuttosport
Il Toro da Cairo a Baroni i 19 punti della mediocrità
Ogni anno la solita condanna, per i tifosi: “Ma vogliamo fare meglio dello scorso campionato”: sai che soddisgfazione! E domani proprio Vnaoli.
Adesso è Adams a tenere in ansia Simeone spera
L’attaccante scozzese ha male al polpaccio. Test per il Cholito: forse domani torna in panchina.
Nervosismo Zapata attacca, ma va difeso
Dai battibecchi con i compagni alla rabbia al momento del cambio, sono tanti gli episodi nell’ultimo mese in cui Duvan è apparso inquieto.
La Gazzetta dello sport
Kulenovic questione di testa
Ha fatto subito gol, il Toro a Firenze con un’arma in più.