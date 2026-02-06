Toro.it

Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’infortunio di Adams al momento di Zapata, passando per Kulenovic

La Stampa

Adams e Simeone ancora Ko, il Toro tiene caldo Kulenovic

I due attaccanti titolari rischiano di saltare anche la trasferta di Firenze di domani il croato, ultimo arrivato in gol, è pronto. A centrocampo torna Gineitis.

Il Toro nel limbo pensa già al futuro Petrachi prepara la rivoluzione

Mezza squadra a rischio tra contratti in scadenza e prestiti da valutare.

Tuttosport

Il Toro da Cairo a Baroni i 19 punti della mediocrità

Ogni anno la solita condanna, per i tifosi: “Ma vogliamo fare meglio dello scorso campionato”: sai che soddisgfazione! E domani proprio Vnaoli.

Adesso è Adams a tenere in ansia Simeone spera

L’attaccante scozzese ha male al polpaccio. Test per il Cholito: forse domani torna in panchina.

Nervosismo Zapata attacca, ma va difeso

Dai battibecchi con i compagni alla rabbia al momento del cambio, sono tanti gli episodi nell’ultimo mese in cui Duvan è apparso inquieto.

La Gazzetta dello sport

Kulenovic questione di testa

Ha fatto subito gol, il Toro a Firenze con un’arma in più.

Sandro Kulenovic of Torino FC celebrates after scoring a goal from a header during the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 06-02-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, giovedi 5 febbraio 2026