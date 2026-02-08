Ecco tutti i titoli di oggi sul Torino nei principali quotidiani sportivi: focus sul pareggio di Firenze (2-2) di ieri sera

Tuttosport

Maripan al 94′ salva il Toro e Baroni

L’incornata del difensore all’ultimo assalto rimanda la Fiorentina a -9 dai granata. La rimonta viola con Solomon e Kean, dopo il gol di Casadei, aveva rievocato lo spettro della B per Cairo e riacceso il Franchi: ma stavolta almeno c’è stato un finale d’orgoglio.

Maripan, il gol e l’urlo: “Il Toro non molla mai”

“Le mie panchine? Io mi faccio trovare pronto, ma la squadra è forte e a decidere è l’allenatore“. Il cileno aveva già risolto all’ultimo minuto in un modo simile la partita contro il Genoa. “A cosa pensavo quando Gineitis ha calciato? Solo a segnare…” “E’ un gruppo che cresce: penso che abbiamo trovato la strada giusta”

Da Harrison ad Aboukhlal, la ripresa delle scintille

Ilkhan spezza e imposta, Adams e Kulenovic si vedono poco. Paleari, due parate importanti. Marianucci è solido, mentre Fagioli fa lanci imprecisi. Dodò colpevole sul primo gol. Per Colombo ok in tutte le decisioni.

Baroni respira “Gran reazione”

il tecnico granata: “Regalato il primo gol”. “Devo fare i complimenti ai ragazzi: ci hanno messo tanta determinazione fino alla fine”.

La Stampa

Orgoglio Toro

Reazione granata a Firenze, Maripan strappa il pari al 94′ dopo che i viola avevano rimontato il gol di Casadei. Beffato l’ex Vanoli, che resta in zona serie B. Super Paleari, Ilkhan illumina, Adams fantasma.

Maripan riporta a galla il Toro: “Un pari ottenuto con caparbietà”

I granata pareggiano dopo 14 partite. Baroni: Siamo ancora in costruzione, partita dopo partita diventiamo squadra”. “Eravamo senza Vlasic, insostituibile. Ci prendiamo questo punto per la caparbietà” ha poi aggiunto il tecnico.

La Gazzetta dello Sport

Baroni applaude

Baroni: “Noi in emergenza. Tutti hanno dato qualcosa in più”. Il tecnico del Toro: “Stiamo costruendo per il futuro, Vlasic insostituibile, dovevo reinserire tanti giocatori”. “I rinforzi ci stanno dando nuove energie. l’obiettivo è creare un’identità”. Domani torna Ilic, potrebbe esserci contro il Bologna.

Cuore Toro. La viola non svolta

Maripan di testa rialza i granata, Fiorentina gelata. Il difensore cileno segna al 94′. Un punto che serve a poco ai toscani, che restano terzultimi.