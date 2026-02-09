Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi: dai leader che stanno guidando il Torino al recupero di Don Robella

Tuttosport

Rimane un toro con troppi limiti
L’atteggiamento passivo dopo il gol di Casadei, i soliti errori difensivi e la ricerca di alibi non coincidono con l’obiettivo della crescita

Sì, è il CholiToro. E’ scattato l’obbligo di riscatto
L’acquisto a titolo definitivo era legato alla prima presenza dell’attaccante a partire da febbraio

Rinnovo del contratto. Tensione Maripan-Toro
Il difensore vorrebbe restare, però non accetta la decurtazione dell’ingaggio proposto da Petrachi

La Stampa

Il Toro riscopre l’arte della rimonta. Lo specialista Maripan cala il tris
Per la prima volta in questo campionato i granata fanno punti fuori casa dopo essere passati in svantaggio. Il cileno già decisivo per pareggiare a Bergamo un anno fa e battere il Genoa al Grande Torino a ottobre

La seconda vita di Don Robella
A 93 giorni dall’incidente il cappellano granata invita amici e fedeli al Cto per vedere il Toro in tv: “Sono vivo per miracolo. Del terribile schianto non ho nessun ricordo”

La Gazzetta dello Sport

E’ il Toro dei giovani
Ilkhan delizia. Casadei segna. Il cuore granata nel futuro

Cesare Casadei of Torino FC inm action during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
