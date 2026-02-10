Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il centrocampo del Torino offre tante opportunità, Simeone pronto per il Bologna

Tuttosport

Toro, Vlasic è l’insostituibile

Con i gol o gli assist è stato decisivo in 3 delle 4 ultime vittorie in campionato: così è diventato uno dei pochi intoccabili

La scoperta Ilkhan con Casadei e Prati e la mediana svolta

Cesare è il goleador granata del 2026 con 3 reti e l’ex cagliaritano può giocare da play e da mezzala

La Maratona: “Curva vuota così Cairo comprenderà”

I gruppi organizzati: “Avanti con la contestazione, per adesso saremo presenti solo nelle trasferte”. Anche la curva Primavera è in agitazione

La Stampa

Il derby degli errori

Juve e Toro in testa alla classifica dei gol regalati. I bianconeri ne provocano uno su due subiti

Arbitri-allenatori a nervi tesi. Rimandato ancora il confronto e la Serie A vuole cambiare la Var

L’AIA apre al professionismo: “Purché non pregiudichi la nostra autonomia tecnica”

La Gazzetta dello Sport

Cholito al massimo

Simeone va di fretta. Pronto per domenica, voglia matta di Toro