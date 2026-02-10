Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il centrocampo del Torino offre tante opportunità, Simeone pronto per il Bologna
Tuttosport
Toro, Vlasic è l’insostituibile
Con i gol o gli assist è stato decisivo in 3 delle 4 ultime vittorie in campionato: così è diventato uno dei pochi intoccabili
La scoperta Ilkhan con Casadei e Prati e la mediana svolta
Cesare è il goleador granata del 2026 con 3 reti e l’ex cagliaritano può giocare da play e da mezzala
La Maratona: “Curva vuota così Cairo comprenderà”
I gruppi organizzati: “Avanti con la contestazione, per adesso saremo presenti solo nelle trasferte”. Anche la curva Primavera è in agitazione
La Stampa
Il derby degli errori
Juve e Toro in testa alla classifica dei gol regalati. I bianconeri ne provocano uno su due subiti
Arbitri-allenatori a nervi tesi. Rimandato ancora il confronto e la Serie A vuole cambiare la Var
L’AIA apre al professionismo: “Purché non pregiudichi la nostra autonomia tecnica”
La Gazzetta dello Sport
Cholito al massimo
Simeone va di fretta. Pronto per domenica, voglia matta di Toro