Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il centrocampo del Torino offre tante opportunità, Simeone pronto per il Bologna

Tuttosport

Toro, Vlasic è l’insostituibile
Con i gol o gli assist è stato decisivo in 3 delle 4 ultime vittorie in campionato: così è diventato uno dei pochi intoccabili

La scoperta Ilkhan con Casadei e Prati e la mediana svolta
Cesare è il goleador granata del 2026 con 3 reti e l’ex cagliaritano può giocare da play e da mezzala

La Maratona: “Curva vuota così Cairo comprenderà”
I gruppi organizzati: “Avanti con la contestazione, per adesso saremo presenti solo nelle trasferte”. Anche la curva Primavera è in agitazione

La Stampa

Il derby degli errori
Juve e Toro in testa alla classifica dei gol regalati. I bianconeri ne provocano uno su due subiti

Arbitri-allenatori a nervi tesi. Rimandato ancora il confronto e la Serie A vuole cambiare la Var
L’AIA apre al professionismo: “Purché non pregiudichi la nostra autonomia tecnica”

La Gazzetta dello Sport

Cholito al massimo
Simeone va di fretta. Pronto per domenica, voglia matta di Toro

Giovanni Simeone of Torino FC looks on during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 10-02-2026

