Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle voci del ritorno di Juric e sul centrocampo
Tuttosport
Juric spacca i tifosi
La voce sul possibile ritorno del croato infiamma e divide il popolo granata. Il retroscena: Cairo ci aveva già pensato per il dopo-Vanoli
Scadenze 2026: Toro, tra un mese via le trattative
Il Toro ha sei giocatori col contratto vicino alla conclusione: il caso più intricato riguarda Maripan per motivi economici
Marianucci, col Bologna per il salto di qualità
Il centrale è arrivato in prestito dal Napoli per rimediare alle lacune della difesa, che continua però a essere la peggiore del campionato
La Stampa
Prove di futuro per un Toro più italiano: Casadei & Prati rifanno il centrocampo
Domenica i due amici possono giocare insieme per la prima volta
La Gazzetta dello Sport
Ilic completa la regia, in otto per tre posti: Baroni ha più scelta
Il serbo è al Filadelfia dopo un lungo stop. Mai tanta abbondanza a centrocampo: tre registi e cinque mezzali