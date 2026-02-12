Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle voci del ritorno di Juric e sul centrocampo

Tuttosport

Juric spacca i tifosi

La voce sul possibile ritorno del croato infiamma e divide il popolo granata. Il retroscena: Cairo ci aveva già pensato per il dopo-Vanoli

Scadenze 2026: Toro, tra un mese via le trattative

Il Toro ha sei giocatori col contratto vicino alla conclusione: il caso più intricato riguarda Maripan per motivi economici

Marianucci, col Bologna per il salto di qualità

Il centrale è arrivato in prestito dal Napoli per rimediare alle lacune della difesa, che continua però a essere la peggiore del campionato

La Stampa

Prove di futuro per un Toro più italiano: Casadei & Prati rifanno il centrocampo

Domenica i due amici possono giocare insieme per la prima volta

La Gazzetta dello Sport

Ilic completa la regia, in otto per tre posti: Baroni ha più scelta

Il serbo è al Filadelfia dopo un lungo stop. Mai tanta abbondanza a centrocampo: tre registi e cinque mezzali

Nikola Vlasic of Torino FC celebrates with Ivan Ilic of Torino FC and Giovanni Simeone of Torino FC after scoring a goal from a penalty kick during the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 12-02-2026

