Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida con il Bologna e sulle parole di Edera
Tuttosport
Futuro Toro: c’è anche Italiano
Potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione. Da almeno tre anni è uno degli allenatori più stimati da Cairo, che già lo voleva prima di Vanoli
Edera: “Mi dispiace per i tifosi”
I ricordi e la passione granata dell’ala, che oggi gioca in D con la Reggina
E Petrachi fa visionare Guarino
Un osservatore granata mercoledì era a Empoli
Aboukhlal: la velocità è un fattore
L’esterno può tornare titolare sulla fascia sinistra
La Stampa
Il Toro resta Cholito-dipendente: Simeone porta più gol e più punti
L’argentino torna titolare contro il Bologna per rilanciare l’attacco granata
La Gazzetta dello Sport
Il Toro mostra i muscoli
La carica di Maripan: “Determinati e feroci per essere più forti”
Torino, Napoli e Atalanta: le curve sono sotto controllo
Sentiti Cairo, De Laurentiis e Marino. Entro un mese fine elle audizioni poi arriverà la proposta legislativa