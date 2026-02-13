Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida con il Bologna e sulle parole di Edera

Tuttosport

Futuro Toro: c’è anche Italiano

Potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione. Da almeno tre anni è uno degli allenatori più stimati da Cairo, che già lo voleva prima di Vanoli

Edera: “Mi dispiace per i tifosi”

I ricordi e la passione granata dell’ala, che oggi gioca in D con la Reggina

E Petrachi fa visionare Guarino

Un osservatore granata mercoledì era a Empoli

Aboukhlal: la velocità è un fattore

L’esterno può tornare titolare sulla fascia sinistra

La Stampa

Il Toro resta Cholito-dipendente: Simeone porta più gol e più punti

L’argentino torna titolare contro il Bologna per rilanciare l’attacco granata

La Gazzetta dello Sport

Il Toro mostra i muscoli

La carica di Maripan: “Determinati e feroci per essere più forti”

Torino, Napoli e Atalanta: le curve sono sotto controllo

Sentiti Cairo, De Laurentiis e Marino. Entro un mese fine elle audizioni poi arriverà la proposta legislativa

Giovanni Simeone of Torino FC looks on during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
