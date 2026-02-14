Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla protesta dei tifosi e il programma delle partenze estive
Tuttosport
Toro, via mezza squadra in estate l’ennesima rivoluzione
Almeno due o tre plusvalenze si materializzeranno: in bilico Casadei, Vlasic, Adams, Coco. Prima urgenza: trovare un portiere. E in difesa si aprirà una voragine.
E con questo trend Baroni rischia
Per il futuro si allargano le voci su Juric e Italiano.
Voglia di Simeone per cambiare il Toro
L’argentino può tornare titolare, l’alternativa è Kulenovic.
La Stampa
La solitudine del Toro senza tifosi “Vincere ancora per riconquistarli”
I granata inseguono il fattore campo perduto domani contro il Bologna. Stadio ancora vuoto per protesta.
La Gazzetta dello Sport
Adams fa scintille Simeone scalpita il Toro cala gli assi
Al Filadelfia la vista del presidente Cairo. Baroni può ripresentare le due punte.