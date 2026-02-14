Toro.it

Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla protesta dei tifosi e il programma delle partenze estive

Tuttosport

Toro, via mezza squadra in estate l’ennesima rivoluzione

Almeno due o tre plusvalenze si materializzeranno: in bilico Casadei, Vlasic, Adams, Coco. Prima urgenza: trovare un portiere. E in difesa si aprirà una voragine.

E con questo trend Baroni rischia

Per il futuro si allargano le voci su Juric e Italiano.

Voglia di Simeone per cambiare il Toro

L’argentino può tornare titolare, l’alternativa è Kulenovic.

La Stampa

La solitudine del Toro senza tifosi “Vincere ancora per riconquistarli”

I granata inseguono il fattore campo perduto domani contro il Bologna. Stadio ancora vuoto per protesta.

La Gazzetta dello Sport

Adams fa scintille Simeone scalpita il Toro cala gli assi

Al Filadelfia la vista del presidente Cairo. Baroni può ripresentare le due punte.

Giovanni Simeone of Torino FC looks on during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 14-02-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, venerdì 13 febbraio 2026