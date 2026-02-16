Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sconfitta contro il Bologna, granata deludenti e tifo assente
Tuttosport
E’ un Toro vuoto come lo stadio
Col Bologna granata inguardabili. Maratona deserta, gli altri settori (meno di 5.000 spettatori) contestano Cairo, Baroni e la squadra. La classifica fa di nuovo paura
“Atteggiamento non all’altezza”
Baroni: “La situazione ambientale non aiuta, ma non deve essere un alibi. Alziamo la testa e ripartiamo”
Marianucci è sovrastato. Adams e Simeone flop
Pedersen sbaglia le scelte, Aboukhlal non si vede mai, Bernardeschi illuminante, Rowe pericolo costante
“Siamo responsabili di questa sconfitta”
Zapata: “Noi consapevoli della situazione difficile anche a livello ambientale. Ci aspettavamo un risultato diverso, ma non molliamo”
La Stampa
Toro sotto assedio
Dura contestazione dei tifosi prima e dopo la sconfitta casalinga con il Bologna in crisi. Curve vuote, gli ultrà si spostano in tribuna contro Cairo. Baroni confermato in panchina
Toro, la zona rossa si avvicina “Servono unità e testa per uscirne”
Zapata: “Facciamo degli errori spesso che ci portano via dei punti magari dopo aver giocato bene”
La Gazzetta dello Sport
Riecco Castro. Il Torino si ferma
Scossa per il Bologna. Baroni, Vlasic non basta
Toro c’è da lavorare
Cairo: “La squadra non mi è piaciuta. Poca voglia di vincere”