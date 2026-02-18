Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle difficoltà a fare punti e sui pochi di gol realizzati

Tuttosport

Toro, dove sono i gol delle punte?

La difesa è un colabrodo, ma l’attacco non sta facendo molto meglio. Nelle prime 25 giornate le reti degli attaccanti sono state appena 12

Fila sempre chiuso da più di tre mesi

L’ultimo allenamento con i tifosi è stato il 15 novembre, poi la crisi di risultati e la scelta di isolarsi

L’arte di avere 100 anni

Susanna Egri: “Mio padre, dt del Grande Torino, mi ha guidato con i suoi insegnamenti anche dopo Superga. Quella lettera del 1939 e la bambola di Lisbona”

La Stampa

Casadei è un rebus. Baroni fatica a usare il bomber del Toro

Il centrocampista vuole essere titolare domenica a Genova

La Gazzetta dello Sport

Tocca ai leader

Da Vlasic a Simeone, il Toro riparte dagli uomini guida