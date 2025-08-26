Ecco i titoli sul Torino dai principali quotidiani di oggi: focus sulla disfatta contro l’Inter, esordio amaro per i granata
Tuttosport
Toro, il disastro è totale
l’Inter domina dall’inizio alla fine una squadra senza idee e senza coraggio. A segno Bastoni, Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e Bonny
Baroni: “Meno errori e più cattiveria”. I tifosi contestano
Durissima protesta degli oltre duemila sostenitori granata: nel mirino stavolta non solo il presidente
Toro-Fortini: incontro. L’agente era a Milano
I granata parlano con la Fiorentina per l’acquisto a titolo definitivo ma c’è ancora distanza sulle cifre
La Stampa
Toro allo sbando
Clamorosa disfatta con l’Inter a San Siro. Granata imbarazzanti, fragili e senza idee dominati costantemente e travolti da 5 gol. Baroni: “Noi senza cattiveria, fatti troppi regali”
Col Torino a San Siro crolla anche Israel. Il portiere debutta in A subendo la manita
Il 25enne in difficoltà su tutti i gol dell’Inter, dovrà fare meglio per non far rimpiangere Milinkovic-Savic. Granata scoperti in difesa
La Gazzetta dello Sport
Baroni Rilancia. “Sono addolorato. Adesso tocca a me trovare soluzioni”
Il tecnico: “Fatti tanti errori, questo match ci deve dare determinazione e cattiveria”