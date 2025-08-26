Ecco i titoli sul Torino dai principali quotidiani di oggi: focus sulla disfatta contro l’Inter, esordio amaro per i granata

Tuttosport

Toro, il disastro è totale

l’Inter domina dall’inizio alla fine una squadra senza idee e senza coraggio. A segno Bastoni, Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e Bonny

Baroni: “Meno errori e più cattiveria”. I tifosi contestano

Durissima protesta degli oltre duemila sostenitori granata: nel mirino stavolta non solo il presidente

Toro-Fortini: incontro. L’agente era a Milano

I granata parlano con la Fiorentina per l’acquisto a titolo definitivo ma c’è ancora distanza sulle cifre

La Stampa

Toro allo sbando

Clamorosa disfatta con l’Inter a San Siro. Granata imbarazzanti, fragili e senza idee dominati costantemente e travolti da 5 gol. Baroni: “Noi senza cattiveria, fatti troppi regali”

Col Torino a San Siro crolla anche Israel. Il portiere debutta in A subendo la manita

Il 25enne in difficoltà su tutti i gol dell’Inter, dovrà fare meglio per non far rimpiangere Milinkovic-Savic. Granata scoperti in difesa

La Gazzetta dello Sport

Baroni Rilancia. “Sono addolorato. Adesso tocca a me trovare soluzioni”

Il tecnico: “Fatti tanti errori, questo match ci deve dare determinazione e cattiveria”