Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla prima di campionato, i granata sono ospiti a San Siro

Tuttosport

Chivu contro Baroni: sorprese per forza

Questa sera l’esordio in campionato dei due allenatori con le loro nuove squadre

Il Cholito e la variabile Adams

Più club seguono lo scozzese. Baroni: “Per ora non ci sono le condizioni perché vada via. Però se arrivassero chiamate non resistibili, allora…”

La lista dice Fortini. L’età lo favorisce

A differenza di Salah-Eddine, il viola è un under 22 e non andrebbe iscritto al campionato

La Stampa

Prova di coraggio

Il Toro stasera sfida l’Inter a San Siro: è più un test di personalità. I nerazzurri sono un cantiere aperto, i granata sognano il colpo

Casadei luci a San Siro

Per il talento del 2003 è la prima volta in campo, uno stadio che conosce bene, è un prodotto della scuola Inter: Baroni gli ha affidato il centrocampo di un Torino che cambia: in attesa di Asllani, stasera giocherà il baby Ilkhan

La Gazzetta dello Sport

Inter-Toro in 3 duelli

La partita di San Siro attraverso i confronti individuali che possono indirizzare il risultato