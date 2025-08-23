Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Certezza Vlasic: crea, difende, fa gol. Il croato è pronto a guidare il Toro
Nikola contro l’Inter sarà al top. Intanto si attende l’ufficialità dell’arrivo in granata di Asllani

Israel convince. Parate decisive e lanci precisi

Simeone in preghiera a Superga. L’omaggio al via del campionato

Tuttosport

Simeone a Superga per un inizio perfetto
Il Cholito si emoziona rendendo omaggio al Grande Torino. E Baroni sembra intenzionato a schierarlo titolare lunedì sera contro l’Inter

I tifosi ci sono. Toro, adesso tocca a te!
Già venduti oltre 1.500 biglietti per il settore ospiti del Meazza. E c’è ancora tempo per riempirlo

Fioratti: cancellare Firenze
Il Toro contro il Napoli cerca riscatto dopo il KO con i viola

Su Ilic piomba il West Ham
Con l’arrivo di Asllani a centrocampo c’è abbondanza: anche Tameze è tra i cedibili

Avanza Oristanio, Adams in bilico

La Stampa

Qualità Toro
Dopo Asllani i granata non si fermano: nuova offerta per Oristanio. Lunedì l’esordio a San Siro, così Baroni può puntare in alto

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 23-08-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, venerdì 22 agosto 2025