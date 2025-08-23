Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club
La Gazzetta dello Sport
Certezza Vlasic: crea, difende, fa gol. Il croato è pronto a guidare il Toro
Nikola contro l’Inter sarà al top. Intanto si attende l’ufficialità dell’arrivo in granata di Asllani
Israel convince. Parate decisive e lanci precisi
Simeone in preghiera a Superga. L’omaggio al via del campionato
Tuttosport
Simeone a Superga per un inizio perfetto
Il Cholito si emoziona rendendo omaggio al Grande Torino. E Baroni sembra intenzionato a schierarlo titolare lunedì sera contro l’Inter
I tifosi ci sono. Toro, adesso tocca a te!
Già venduti oltre 1.500 biglietti per il settore ospiti del Meazza. E c’è ancora tempo per riempirlo
Fioratti: cancellare Firenze
Il Toro contro il Napoli cerca riscatto dopo il KO con i viola
Su Ilic piomba il West Ham
Con l’arrivo di Asllani a centrocampo c’è abbondanza: anche Tameze è tra i cedibili
Avanza Oristanio, Adams in bilico
La Stampa
Qualità Toro
Dopo Asllani i granata non si fermano: nuova offerta per Oristanio. Lunedì l’esordio a San Siro, così Baroni può puntare in alto